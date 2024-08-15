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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 414415416417

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 71
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
15%
11
3- Задовільне. Хотілося б краще.
28%
20
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
9
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 23:35

ще є варіант за 1 грн, але відкладений по часу
обговорювався деякий час тому на цій гілці
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 06:50

  Howl написав:
  sens написав:З універсальної будь-яка сеп в яку ціну?

https://privatbank.ua/perekaz-na-kartku ... homu-banku

Власні: 0,5 % (min 5 грн, max 100 грн).
Кредитні: 0,5 % (min 5 грн, max 100 грн) + 3 %.

Дивлюся сепив на юрособу ,в реквізитах ПриватБанк - комісія 3 грн
sens
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 06:53

  greenozon написав:ще є варіант за 1 грн, але відкладений по часу
обговорювався деякий час тому на цій гілці

https://privatbank.ua/plategi-za-komina ... er-tariffs

Якщо є договір - 1 грн , якщо немає - 3 грн , бюджетна організація - 100 грн Макс. Все через приват24
sens
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 10:14

  sens написав:
  greenozon написав:ще є варіант за 1 грн, але відкладений по часу
обговорювався деякий час тому на цій гілці

https://privatbank.ua/plategi-za-komina ... er-tariffs

Якщо є договір - 1 грн , якщо немає - 3 грн , бюджетна організація - 100 грн Макс. Все через приват24


тоді мова йшла про регулярний платіж а не моментальний СЕП
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 12:34

Greenozon

  sens написав:У грн з якої картки виходить безкоштовно або дешевше і яка сума?
sens
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 18:08

Re: ПриватБанк

Есть ли комиссия при покупке военных облигаций в ДИЕ с универсалки - за свои?
vpchelko
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 19:02

  vpchelko написав:Есть ли комиссия при покупке военных облигаций в ДИЕ с универсалки - за свои?
Немає.
melkh
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