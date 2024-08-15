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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 сер, 2024 23:35
ще є варіант за 1 грн, але відкладений по часу
обговорювався деякий час тому на цій гілці
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greenozon
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Додано: Чет 15 сер, 2024 06:50
Дивлюся сепив на юрособу ,в реквізитах ПриватБанк - комісія 3 грн
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sens
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Додано: Чет 15 сер, 2024 06:53
https://privatbank.ua/plategi-za-komina ... er-tariffs
greenozon написав:
ще є варіант за 1 грн, але відкладений по часу
обговорювався деякий час тому на цій гілці
Якщо є договір - 1 грн , якщо немає - 3 грн , бюджетна організація - 100 грн Макс. Все через приват24
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Додано: Чет 15 сер, 2024 10:14
sens написав:
https://privatbank.ua/plategi-za-komina ... er-tariffs
greenozon написав:
ще є варіант за 1 грн, але відкладений по часу
обговорювався деякий час тому на цій гілці
Якщо є договір - 1 грн , якщо немає - 3 грн , бюджетна організація - 100 грн Макс. Все через приват24
тоді мова йшла про регулярний платіж а не моментальний СЕП
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greenozon
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Додано: Чет 15 сер, 2024 12:34
sens написав:
У грн з якої картки виходить безкоштовно або дешевше і яка сума?
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sens
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Додано: Чет 15 сер, 2024 18:08
Есть ли комиссия при покупке военных облигаций в ДИЕ с универсалки - за свои?
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vpchelko
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Додано: Чет 15 сер, 2024 19:02
vpchelko написав:
Есть ли комиссия при покупке военных облигаций в ДИЕ с универсалки - за свои?
Немає.
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melkh
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Додано: Чет 15 сер, 2024 21:30
vpchelko написав:
Есть ли комиссия при покупке военных облигаций в ДИЕ с универсалки - за свои?
Так само з кдв що під цільові виплати
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sens
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