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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 415416417418

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ПриватБанк 3.2 5 71
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
15%
11
3- Задовільне. Хотілося б краще.
28%
20
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
9
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 12:49

  chipmunk написав:
  antey718 написав:В привіт завезли кешбек на продукти, від 3 до 10%

Ага, 10, но макимум 100грн/міс


Є таке, піклуються щоб ми не об'їлися :). Доречі при 3% ліміт 500 грн.
antey718
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 14:24

  antey718 написав:
  chipmunk написав:
  antey718 написав:В привіт завезли кешбек на продукти, від 3 до 10%

Ага, 10, но макимум 100грн/міс


Є таке, піклуються щоб ми не об'їлися :). Доречі при 3% ліміт 500 грн.

А у меня нет такого кешбека на продукты. Видать уже разобрали
TUR
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 18:31

Re: ПриватБанк

TUR написав:
  antey718 написав:
  chipmunk написав:[quote="5757582:antey718"]В привіт завезли кешбек на продукти, від 3 до 10%

Ага, 10, но макимум 100грн/міс


Є таке, піклуються щоб ми не об'їлися :). Доречі при 3% ліміт 500 грн.

А у меня нет такого кешбека на продукты. Видать уже разобрали[/quote]В мене теж нема ,але я їм небагато))
lamal
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 20:40

Re: ПриватБанк

Комусь продухти, комусь халявне зняття...
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 06:43

  chipmunk написав:Комусь продухти, комусь халявне зняття...

Це в Приват24 ? В якому розділу?
sens
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 06:49

sens Розділ "Привіт" кожному по різному пропонує.
Приват взагалі доста загадковий - мені оплату частинами то 0, то 135 тис, то знову 0.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 07:00

  Ой+ написав:sens Розділ "Привіт" кожному по різному пропонує.
Приват взагалі доста загадковий - мені оплату частинами то 0, то 135 тис, то знову 0.

Я хочу купити трохи палива на вог,в Одесі воно дорожче,у Києві трохи дешевше.
sens
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 07:10

Re: ПриватБанк

  sens написав:Я хочу купити трохи палива на вог,в Одесі воно дорожче,у Києві трохи дешевше.

Є 4 банки, що дають по 3% - моно, а, пумб, сенс Finance.ua: Картки з кешбеком
ну і додаток вог в поміч, а ще Як економити на кожному літрі бензину
Ой+
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