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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 сер, 2024 12:49
chipmunk написав: antey718 написав:
В привіт завезли кешбек на продукти, від 3 до 10%
Ага, 10, но макимум 100грн/міс
Є таке, піклуються щоб ми не об'їлися
. Доречі при 3% ліміт 500 грн.
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antey718
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Додано: П'ят 16 сер, 2024 14:24
antey718 написав: chipmunk написав: antey718 написав:
В привіт завезли кешбек на продукти, від 3 до 10%
Ага, 10, но макимум 100грн/міс
Є таке, піклуються щоб ми не об'їлися
. Доречі при 3% ліміт 500 грн.
А у меня нет такого кешбека на продукты. Видать уже разобрали
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TUR
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Додано: П'ят 16 сер, 2024 18:31
TUR написав: antey718 написав: chipmunk написав:
[quote="5757582:antey718"]В привіт завезли кешбек на продукти, від 3 до 10%
Ага, 10, но макимум 100грн/міс
Є таке, піклуються щоб ми не об'їлися
. Доречі при 3% ліміт 500 грн.
А у меня нет такого кешбека на продукты. Видать уже разобрали[/quote]В мене теж нема ,але я їм небагато))
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lamal
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Додано: П'ят 16 сер, 2024 20:40
Комусь продухти, комусь халявне зняття...
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chipmunk
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Додано: Суб 17 сер, 2024 06:43
chipmunk написав:
Комусь продухти, комусь халявне зняття...
Це в Приват24 ? В якому розділу?
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sens
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Додано: Суб 17 сер, 2024 06:49
sens Розділ "Привіт" кожному по різному пропонує.
Приват взагалі доста загадковий - мені оплату частинами то 0, то 135 тис, то знову 0.
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Ой+
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Додано: Суб 17 сер, 2024 07:00
Ой+ написав:sens
Розділ "Привіт" кожному по різному пропонує.
Приват взагалі доста загадковий - мені оплату частинами то 0, то 135 тис, то знову 0.
Я хочу купити трохи палива на вог,в Одесі воно дорожче,у Києві трохи дешевше.
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sens
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Додано: Суб 17 сер, 2024 07:10
sens написав:
Я хочу купити трохи палива на вог,в Одесі воно дорожче,у Києві трохи дешевше.
Є 4 банки, що дають по 3% - моно, а, пумб, сенс Finance.ua: Картки з кешбеком
ну і додаток вог в поміч, а ще Як економити на кожному літрі бензину
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Ой+
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