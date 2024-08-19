Кешбек за платежі Payoneer у Приват24 з 1 серпня 2024 до 31 жовтня 2024
Сервісу Payoneer у Приват24 виповнилося 2 роки 🎉 До цієї події запускаємо акцію зі щомісячним розіграшем кешбеку до 2 000 грн для клієнтів, які вже мають акаунт Payoneer і які створять акаунт у період акції.
Ну 1000 грн це і є небагато, але якщо вибрав, то з вересня лічильник перезапускається.
Точно перезапускається? Бо в правилах акції йдеться про 100 за весь період акції:
Максимальний розмір кешбеку (максимальний розмір заохочення), який може отримати один учасник Акції за весь Строк проведення Акції, становить сто гривень (з урахуванням податку на доходи фізичних осіб та військового збору).