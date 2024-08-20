ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 сер, 2024 12:50
Кешбек за платежі Payoneer у Приват24
з 1 серпня 2024 до 31 жовтня 2024
Сервісу Payoneer у Приват24 виповнилося 2 роки 🎉
До цієї події запускаємо акцію зі щомісячним розіграшем кешбеку до 2 000 грн для клієнтів, які вже мають акаунт Payoneer і які створять акаунт у період акції.
Детальніше за посиланням: https://newpromos.privatbank.ua/keshbek ... ion_190824
Assistant_Portal
Повідомлень: 2950
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Додано: Вів 20 сер, 2024 04:50
Ой+ написав: lamal написав: chipmunk написав:
Ага, 10, но макимум 100грн/міс
В мене теж нема ,але я їм небагато))
Ну 1000 грн це і є небагато, але якщо вибрав, то з вересня лічильник перезапускається.
Точно перезапускається? Бо в правилах акції йдеться про 100 за весь період акції:
Максимальний розмір кешбеку (максимальний розмір заохочення), який може отримати один учасник Акції за весь Строк проведення Акції, становить сто гривень (з урахуванням податку на доходи фізичних осіб та військового збору).
kharkiver
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Додано: Вів 20 сер, 2024 05:56
kharkiver У вересні перевірю. В додатку по акції "ви зможете накопичувати з 01.09" та отримуйте "100 грн щомісяця".
Ой+
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Додано: Вів 20 сер, 2024 07:34
Також запропонували 10% на продукти. 200 гривень кешбеку за акцію, звісно, малувато, але подякуємо й за це
Solar_simfi
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Додано: Вів 20 сер, 2024 12:28
Як на мене усе було добре. Потрібно було відкрити картку, спеціаліст з легкістю все зробив і вже за 15 хвилин я був вільний. Задоволений!
Romayrenko
Повідомлень: 12
З нами з: 15.08.24
Подякував: 0 раз.
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Додано: Вів 20 сер, 2024 16:04
Romayrenko написав:
Як на мене усе було добре. Потрібно було відкрити картку, спеціаліст з легкістю все зробив і вже за 15 хвилин я був вільний. Задоволений!
А картка працює, пін змінили?
Amethyst
Повідомлень: 5644
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Додано: Вів 20 сер, 2024 16:56
Amethyst написав: Romayrenko написав:
Як на мене усе було добре. Потрібно було відкрити картку, спеціаліст з легкістю все зробив і вже за 15 хвилин я був вільний. Задоволений!
А картка працює, пін змінили?
Ще треба обов'язково витратити не менше 50 грн
sens
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Додано: Вів 20 сер, 2024 17:00
sens написав: Amethyst написав: Romayrenko написав:
Як на мене усе було добре. Потрібно було відкрити картку, спеціаліст з легкістю все зробив і вже за 15 хвилин я був вільний. Задоволений!
А картка працює, пін змінили?
Ще треба обов'язково витратити не менше 50 грн
на поповнення мобільного... чи переказу на картку менагера (а я вам зразу віддам
)
Amethyst
Повідомлень: 5644
З нами з: 05.05.21
Подякував: 423 раз.
Подякували: 1087 раз.
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