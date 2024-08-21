Кешбек за платежі Payoneer у Приват24 з 1 серпня 2024 до 31 жовтня 2024
Сервісу Payoneer у Приват24 виповнилося 2 роки 🎉 До цієї події запускаємо акцію зі щомісячним розіграшем кешбеку до 2 000 грн для клієнтів, які вже мають акаунт Payoneer і які створять акаунт у період акції.
Ну 1000 грн це і є небагато, але якщо вибрав, то з вересня лічильник перезапускається.
Точно перезапускається? Бо в правилах акції йдеться про 100 за весь період акції:
Максимальний розмір кешбеку (максимальний розмір заохочення), який може отримати один учасник Акції за весь Строк проведення Акції, становить сто гривень (з урахуванням податку на доходи фізичних осіб та військового збору).
novichok написав:Комусь пропонували тариф 0(нуль) на перекази кредитних коштів на карти інших банків?
До конца месяца 0. Мне в понедельник позвонили , предложили, потом прислали коротенькое уведомление, из которого толком все нюансы не понятны. Четких условий нигде найти не могу. Чето стремно переводить чтото кудато.