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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 417418419420

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ПриватБанк 3.2 5 72
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
15%
11
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
21
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
9
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 18:05

Re: ПриватБанк

  a77 написав:Чето стремно переводить чтото кудато.
в приват24 при переводе кредитных будет же видно, есть комиссия или нет
otshelnick1
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 18:12

  otshelnick1 написав:
  a77 написав:Чето стремно переводить чтото кудато.
в приват24 при переводе кредитных будет же видно, есть комиссия или нет

А при розрахунку платежу можуть %% нарахувати
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 18:19

Re: ПриватБанк

Мені запропонували зробити один халявний переказ на інший банк, і тоді ставка по кредиту на кредитці буде на відсоток менша. Трохи злякасся та відмовився
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 18:58

Re: ПриватБанк

chipmunk написав:Мені запропонували зробити один халявний переказ на інший банк, і тоді ставка по кредиту на кредитці буде на відсоток менша. Трохи злякасся та відмовився
Мені теж запропонували ставку по кредитній картці 2.5% на рік. Для цього потрібно було зробити переказ від 2000 грн на іншу картку в іншому банку за рахунок кредитних коштів, і це мало бути без комісії. Я перевів весь кредитний ліміт на іншу картку в іншому банку, і комісію не зняли. У Приват24 перед підтвердженням переказу показувалося, що комісія — нуль.
rosstikf
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 20:04

rosstikf
За один раз переводили чи робили декілька разів?
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 23:00

novichok Спробую я відповісти: за 1 раз ніяк - через декілька платежів, 1 платіж 29 999 грн.
melkh
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 07:47

Re: ПриватБанк

novichok написав:rosstikf
За один раз переводили чи робили декілька разів?
Я за один раз зробив перевод у мене кредитний ліміт тільки 20к.
rosstikf
 
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