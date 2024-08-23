в приват24 при переводе кредитных будет же видно, есть комиссия или нет
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Додано: Сер 21 сер, 2024 18:05
Re: ПриватБанк
Додано: Сер 21 сер, 2024 18:12
Додано: Сер 21 сер, 2024 18:19
Re: ПриватБанк
Мені запропонували зробити один халявний переказ на інший банк, і тоді ставка по кредиту на кредитці буде на відсоток менша. Трохи злякасся та відмовився
Додано: Сер 21 сер, 2024 18:58
Re: ПриватБанк
Мені теж запропонували ставку по кредитній картці 2.5% на рік. Для цього потрібно було зробити переказ від 2000 грн на іншу картку в іншому банку за рахунок кредитних коштів, і це мало бути без комісії. Я перевів весь кредитний ліміт на іншу картку в іншому банку, і комісію не зняли. У Приват24 перед підтвердженням переказу показувалося, що комісія — нуль.
Додано: Сер 21 сер, 2024 23:00
novichok Спробую я відповісти: за 1 раз ніяк - через декілька платежів, 1 платіж 29 999 грн.
Додано: Чет 22 сер, 2024 07:47
Re: ПриватБанк
Я за один раз зробив перевод у мене кредитний ліміт тільки 20к.
Додано: П'ят 23 сер, 2024 13:34
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Пытался купить бензин на Гаманець, а к оплате выставляется полная сумма (без учета скидки). У всех так?
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