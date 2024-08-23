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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 сер, 2024 18:05
a77 написав:
Чето стремно переводить чтото кудато.
в приват24 при переводе кредитных будет же видно, есть комиссия или нет
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otshelnick1
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Додано: Сер 21 сер, 2024 18:12
otshelnick1 написав: a77 написав:
Чето стремно переводить чтото кудато.
в приват24 при переводе кредитных будет же видно, есть комиссия или нет
А при розрахунку платежу можуть %% нарахувати
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novichok
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Додано: Сер 21 сер, 2024 18:19
Мені запропонували зробити один халявний переказ на інший банк, і тоді ставка по кредиту на кредитці буде на відсоток менша. Трохи злякасся та відмовився
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chipmunk
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Додано: Сер 21 сер, 2024 18:58
chipmunk написав:Мені запропонували зробити один халявний переказ на інший банк, і тоді ставка по кредиту на кредитці буде на відсоток менша. Трохи злякасся та відмовився
Мені теж запропонували ставку по кредитній картці 2.5% на рік. Для цього потрібно було зробити переказ від 2000 грн на іншу картку в іншому банку за рахунок кредитних коштів, і це мало бути без комісії. Я перевів весь кредитний ліміт на іншу картку в іншому банку, і комісію не зняли. У Приват24 перед підтвердженням переказу показувалося, що комісія — нуль.
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rosstikf
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Додано: Сер 21 сер, 2024 20:04
rosstikf
За один раз переводили чи робили декілька разів?
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novichok
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Додано: Сер 21 сер, 2024 23:00
novichok Спробую я відповісти: за 1 раз ніяк - через декілька платежів, 1 платіж 29 999 грн.
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melkh
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Додано: Чет 22 сер, 2024 07:47
novichok написав:rosstikf
За один раз переводили чи робили декілька разів?
Я за один раз зробив перевод у мене кредитний ліміт тільки 20к.
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rosstikf
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Додано: П'ят 23 сер, 2024 13:34
Пытался купить бензин на Гаманець, а к оплате выставляется полная сумма (без учета скидки). У всех так?
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Gost2013
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Додано: П'ят 23 сер, 2024 16:35
Ответ ниже
Востаннє редагувалось Gost2013
в П'ят 23 сер, 2024 16:48, всього редагувалось 2 разів.
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Gost2013
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Додано: П'ят 23 сер, 2024 16:46
Gost2013 написав:
Пытался купить бензин на Гаманець, а к оплате выставляется полная сумма (без учета скидки). У всех так?
Сам спросил-сам же и отвечу.
Вначале списывается полная стоимость, затем (минут через 10) на карту возвращается сумма скидки (7грн * кол-во литров).
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Gost2013
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