я зрозумів здається чому мені приват урізав КЛ з 80 до 10к
мабуть він так спонукає щоб переходили на ПРЕМІУМ пакети
де КЛ збільшений
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 25 сер, 2024 11:10
Re: ПриватБанк
я зрозумів здається чому мені приват урізав КЛ з 80 до 10к
мабуть він так спонукає щоб переходили на ПРЕМІУМ пакети
де КЛ збільшений
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