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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 418419420421

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 72
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
15%
11
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
21
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
9
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 11:10

Re: ПриватБанк

я зрозумів здається чому мені приват урізав КЛ з 80 до 10к
мабуть він так спонукає щоб переходили на ПРЕМІУМ пакети
де КЛ збільшений
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 19:02

Re: ПриватБанк

Знижуємо вдвічі тариф на міжнародні перекази в Приват24
з 15 серпня 2024 до 15 лютого 2025
з валютних карток ПриватБанку на картки всього світу.
Тепер ви можете переказати кошти з валютної картки ПриватБанку на картку будь-якого банку світу, що підтримує технологію Р2Р, лише за 1% (мінімум 50 грн) замість 2%

Детальніше за посиланням:
https://goo.su/MepQ


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Assistant_Portal
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 00:38

перевести гривні на доларову КДВ

  Assistant_Portal написав:переказати кошти з валютної картки ПриватБанку на картку будь-якого банку світу, що підтримує технологію Р2Р, лише за 1% (мінімум 50 грн) замість 2%

При переказі з доларової універсальної береться додатково 1%
підкажіть як нині можна перевести гривні на доларову КДВ щоб униктути сплати 0.5% за поповнення КДВ?
Колись давно-давно я робив таке через депозит. Який зараз краще депозит і який мінімальний термін щоб Приват24 дозволив повернення зарахувати на доларову КДВ?

Чи я зможу скористатися цією опцією?:
Переказ На Картку для виплат З 01.09.2022 0,5% (max 50 грн) стягується з одержувача за нецільове поповнення Картки для виплат.
ALEF
 
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