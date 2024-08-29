я зрозумів здається чому мені приват урізав КЛ з 80 до 10к
мабуть він так спонукає щоб переходили на ПРЕМІУМ пакети
де КЛ збільшений
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Додано: Нед 25 сер, 2024 11:10
Re: ПриватБанк
я зрозумів здається чому мені приват урізав КЛ з 80 до 10к
мабуть він так спонукає щоб переходили на ПРЕМІУМ пакети
де КЛ збільшений
Додано: Сер 28 сер, 2024 19:02
Re: ПриватБанк
Знижуємо вдвічі тариф на міжнародні перекази в Приват24
з 15 серпня 2024 до 15 лютого 2025
з валютних карток ПриватБанку на картки всього світу.
Тепер ви можете переказати кошти з валютної картки ПриватБанку на картку будь-якого банку світу, що підтримує технологію Р2Р, лише за 1% (мінімум 50 грн) замість 2%
Детальніше за посиланням:
Додано: Чет 29 сер, 2024 00:38
перевести гривні на доларову КДВ
При переказі з доларової універсальної береться додатково 1%
підкажіть як нині можна перевести гривні на доларову КДВ щоб униктути сплати 0.5% за поповнення КДВ?
Колись давно-давно я робив таке через депозит. Який зараз краще депозит і який мінімальний термін щоб Приват24 дозволив повернення зарахувати на доларову КДВ?
Чи я зможу скористатися цією опцією?:
Додано: Чет 29 сер, 2024 08:09
Додано: Чет 29 сер, 2024 09:52
Re: ПриватБанк
банк нічого не ховає -
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