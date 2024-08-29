Знижуємо вдвічі тариф на міжнародні перекази в Приват24 з 15 серпня 2024 до 15 лютого 2025 з валютних карток ПриватБанку на картки всього світу. Тепер ви можете переказати кошти з валютної картки ПриватБанку на картку будь-якого банку світу, що підтримує технологію Р2Р, лише за 1% (мінімум 50 грн) замість 2%
Assistant_Portal написав:переказати кошти з валютної картки ПриватБанку на картку будь-якого банку світу, що підтримує технологію Р2Р, лише за 1% (мінімум 50 грн) замість 2%
При переказі з доларової універсальної береться додатково 1% підкажіть як нині можна перевести гривні на доларову КДВ щоб униктути сплати 0.5% за поповнення КДВ? Колись давно-давно я робив таке через депозит. Який зараз краще депозит і який мінімальний термін щоб Приват24 дозволив повернення зарахувати на доларову КДВ?
Чи я зможу скористатися цією опцією?:
Переказ На Картку для виплат З 01.09.2022 0,5% (max 50 грн) стягується з одержувача за нецільове поповнення Картки для виплат.
Assistant_Portal написав:переказати кошти з валютної картки ПриватБанку на картку будь-якого банку світу, що підтримує технологію Р2Р, лише за 1% (мінімум 50 грн) замість 2%
При переказі з доларової універсальної береться додатково 1% підкажіть як нині можна перевести гривні на доларову КДВ щоб униктути сплати 0.5% за поповнення КДВ? Колись давно-давно я робив таке через депозит. Який зараз краще депозит і який мінімальний термін щоб Приват24 дозволив повернення зарахувати на доларову КДВ?
Чи я зможу скористатися цією опцією?:
Переказ На Картку для виплат З 01.09.2022 0,5% (max 50 грн) стягується з одержувача за нецільове поповнення Картки для виплат.
Нібито(?)( на практиці давно вже так не робив) нічого не змінилося в цьому плані.Відкриваєте депозит на місяць, за скільки то (не пам'ятаю за скільки) днів до закінчення з'явиться можливість обрати карту для повернення.