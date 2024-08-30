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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 418419420421

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 72
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
15%
11
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
21
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
9
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 11:10

Re: ПриватБанк

я зрозумів здається чому мені приват урізав КЛ з 80 до 10к
мабуть він так спонукає щоб переходили на ПРЕМІУМ пакети
де КЛ збільшений
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 19:02

Re: ПриватБанк

Знижуємо вдвічі тариф на міжнародні перекази в Приват24
з 15 серпня 2024 до 15 лютого 2025
з валютних карток ПриватБанку на картки всього світу.
Тепер ви можете переказати кошти з валютної картки ПриватБанку на картку будь-якого банку світу, що підтримує технологію Р2Р, лише за 1% (мінімум 50 грн) замість 2%

Детальніше за посиланням:
https://goo.su/MepQ


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Assistant_Portal
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 00:38

перевести гривні на доларову КДВ

  Assistant_Portal написав:переказати кошти з валютної картки ПриватБанку на картку будь-якого банку світу, що підтримує технологію Р2Р, лише за 1% (мінімум 50 грн) замість 2%

При переказі з доларової універсальної береться додатково 1%
підкажіть як нині можна перевести гривні на доларову КДВ щоб униктути сплати 0.5% за поповнення КДВ?
Колись давно-давно я робив таке через депозит. Який зараз краще депозит і який мінімальний термін щоб Приват24 дозволив повернення зарахувати на доларову КДВ?

Чи я зможу скористатися цією опцією?:
Переказ На Картку для виплат З 01.09.2022 0,5% (max 50 грн) стягується з одержувача за нецільове поповнення Картки для виплат.
ALEF
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 08:09

  ALEF написав:Чи я зможу скористатися цією опцією?:
Переказ На Картку для виплат З 01.09.2022 0,5% (max 50 грн) стягується з одержувача за нецільове поповнення Картки для виплат.


Зможете.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 09:52

Re: ПриватБанк

  ALEF написав:Який зараз краще депозит і який мінімальний термін щоб Приват24 дозволив повернення зарахувати на доларову КДВ?




банк нічого не ховає - https://deposits.privatbank.ua/static/app/calc.htm
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 11:06

повернення депозиту

  greenozon написав:
  ALEF написав:Який зараз краще депозит і який мінімальний термін щоб Приват24 дозволив повернення зарахувати на доларову КДВ?


банк нічого не ховає - https://deposits.privatbank.ua/static/app/calc.htm

дякую, але там немає інформації щодо можливості при поверненні депозиту зарахувати суму на доларову КДВ. Звісно за умови відкриття депозиту з універсальної.

Якщо є то прошу підказати куди дивитись, бо я не бачу.
ALEF
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 11:47

  ALEF написав:
  Assistant_Portal написав:переказати кошти з валютної картки ПриватБанку на картку будь-якого банку світу, що підтримує технологію Р2Р, лише за 1% (мінімум 50 грн) замість 2%

При переказі з доларової універсальної береться додатково 1%
підкажіть як нині можна перевести гривні на доларову КДВ щоб униктути сплати 0.5% за поповнення КДВ?
Колись давно-давно я робив таке через депозит. Який зараз краще депозит і який мінімальний термін щоб Приват24 дозволив повернення зарахувати на доларову КДВ?

Чи я зможу скористатися цією опцією?:
Переказ На Картку для виплат З 01.09.2022 0,5% (max 50 грн) стягується з одержувача за нецільове поповнення Картки для виплат.



Нібито(?)( на практиці давно вже так не робив) нічого не змінилося в цьому плані.Відкриваєте депозит на місяць, за скільки то (не пам'ятаю за скільки) днів до закінчення з'явиться можливість обрати карту для повернення.
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 11:54

Re: ПриватБанк

  ALEF написав:Якщо є то прошу підказати куди дивитись, бо я не бачу.

Там у вкладці Ставки можна скачати Договір Стандарт з достроковим закриттям і все уважно вичитати :)
Вам потрібен п.4.8. Правило «28 днів»...
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 17:44

Re: ПриватБанк

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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 12:50

Re: ПриватБанк

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з 20 серпня 2024 до 10 вересня 2024

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