kharkiver написав:
Точно перезапускається? Бо в правилах акції йдеться про 100 за весь період акції:
Максимальний розмір кешбеку (максимальний розмір заохочення), який може отримати один учасник Акції за весь Строк проведення Акції, становить сто гривень (з урахуванням податку на доходи фізичних осіб та військового збору).
Перезапустився, так що ще 80,5 грн чистими від щедрот привата.
Дружині налили 150 кгрн на бомжеголд. Пару раз вигрібалися і гасилися попередні 100 кгрн.
А взагалі приват дуже став добрий по багатьом питанням.