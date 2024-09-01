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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 вер, 2024 10:16
kharkiver написав: Ой+ написав: lamal написав:
В мене теж нема ,але я їм небагато))
Ну 1000 грн це і є небагато, але якщо вибрав, то з вересня лічильник перезапускається.
Точно перезапускається? Бо в правилах акції йдеться про 100 за весь період акції:Максимальний розмір кешбеку (максимальний розмір заохочення), який може отримати один учасник Акції за весь Строк проведення Акції, становить сто гривень (з урахуванням податку на доходи фізичних осіб та військового збору).
Перезапустився, так що ще 80,5 грн чистими від щедрот привата.
quadro_tony_da написав:
я зрозумів здається чому мені приват урізав КЛ з 80 до 10к
мабуть він так спонукає щоб переходили на ПРЕМІУМ пакети
де КЛ збільшений
Дружині налили 150 кгрн на бомжеголд. Пару раз вигрібалися і гасилися попередні 100 кгрн.
А взагалі приват дуже став добрий по багатьом питанням.
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Додано: Нед 01 вер, 2024 11:34
Да,есть такое,уже и вывел.А что там разгоняли про изменение военного сбора,приват снял как и раньше 1,5% ? Или покращення будет попизже?
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THB
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Додано: Нед 01 вер, 2024 12:36
THB написав:
Да,есть такое,уже и вывел.А что там разгоняли про изменение военного сбора,приват снял как и раньше 1,5% ? Или покращення будет попизже?
Еще закон не принят. Как вступит силы после прохождения всей процедуры - так и сразу начнут считать по новому
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WallNutPen
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