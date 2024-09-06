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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 420421422423

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 72
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
15%
11
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
21
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
9
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2024 16:32

  sens написав:
  Ой+ написав:2XL Якщо не терміново, то купити Овдп з привату, з виплатою на сенс.

Що по комісіях ?

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Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2024 16:33

1 по ібан
а автоплатіж п2п
скільки?
для виплат з карти
v57
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2024 18:21

  Ой+ написав:
  sens написав:
  Ой+ написав:2XL Якщо не терміново, то купити Овдп з привату, з виплатою на сенс.

Що по комісіях ?

0 через дію

В приват овдп теж можна купляти - дія це додатковий посередник
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2024 19:48

Re: ПриватБанк

  sens написав:В приват овдп теж можна купляти - дія це додатковий посередник

За допомогою цього посередника можна без комісії перевести кошти з привату в сенс, як хотів 2XL, та ще і підзаробити. Приватівські комісії, особливо по валютних Овдп, взагалі роблять від'ємну дохідність по невеликих сумах.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2024 20:38

  Ой+ написав:
  sens написав:В приват овдп теж можна купляти - дія це додатковий посередник

За допомогою цього посередника можна без комісії перевести кошти з привату в сенс, як хотів 2XL, та ще і підзаробити. Приватівські комісії, особливо по валютних Овдп, взагалі роблять від'ємну дохідність по невеликих сумах.

Як Ви в ДІЇ купляли валютні овдп???
В приват24' веб версія це можливо,тому й питав про комісію від ПриватБанк (!!!!!!!!)
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2024 20:56

Re: ПриватБанк

  sens написав:Як Ви в ДІЇ купляли валютні овдп???
В приват24' веб версія це можливо,тому й питав про комісію від ПриватБанк (!!!!!!!!)

А мова-то йшла про переказ гривні, а тут зненацька валюта. А так в принципі в Приваті що гривневі ОВДП невигідно купляти, що валютні.
ingtrans
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