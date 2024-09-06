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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 вер, 2024 16:32
sens написав: Ой+ написав:2XL
Якщо не терміново, то купити Овдп з привату, з виплатою на сенс.
Що по комісіях ?
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Додано: П'ят 06 вер, 2024 16:33
1 по ібан
а автоплатіж п2п
скільки?
для виплат з карти
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Додано: П'ят 06 вер, 2024 18:21
Ой+ написав: sens написав: Ой+ написав:2XL
Якщо не терміново, то купити Овдп з привату, з виплатою на сенс.
Що по комісіях ?
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В приват овдп теж можна купляти - дія це додатковий посередник
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Додано: П'ят 06 вер, 2024 19:48
sens написав:
В приват овдп теж можна купляти - дія це додатковий посередник
За допомогою цього посередника можна без комісії перевести кошти з привату в сенс, як хотів 2XL
, та ще і підзаробити. Приватівські комісії, особливо по валютних Овдп, взагалі роблять від'ємну дохідність по невеликих сумах.
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Додано: П'ят 06 вер, 2024 20:38
Ой+ написав: sens написав:
В приват овдп теж можна купляти - дія це додатковий посередник
За допомогою цього посередника можна без комісії перевести кошти з привату в сенс, як хотів 2XL
, та ще і підзаробити. Приватівські комісії, особливо по валютних Овдп, взагалі роблять від'ємну дохідність по невеликих сумах.
Як Ви в ДІЇ купляли валютні овдп???
В приват24' веб версія це можливо,тому й питав про комісію від ПриватБанк (!!!!!!!!)
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Додано: П'ят 06 вер, 2024 20:56
sens написав:
Як Ви в ДІЇ купляли валютні овдп???
В приват24' веб версія це можливо,тому й питав про комісію від ПриватБанк (!!!!!!!!)
А мова-то йшла про переказ гривні, а тут зненацька валюта. А так в принципі в Приваті що гривневі ОВДП невигідно купляти, що валютні.
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