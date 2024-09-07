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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 421422423424

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 72
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
15%
11
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
21
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
9
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 12:03

  Ferlakur написав:Хтось підключав в Приваті нац. кешбек? Оформив картку, підключив до Дії, з 2 вересня роблю покупки, а в Дії щось нічого не нараховується. І продукти ніби в списку є, і продавець.
До речі, є на форумі окрема тема по національному кешбеку? Не можу знайти.

Є на реді. В Дії можна задати питання через месенджери та отримати тиаку відповідь:
У зв'язку із налаштуванням роботи системи найближчий тиждень нарахування кешбеку відображатиметься із затримкою. Після вирішення технічних питань всі нарахування будуть відображені в кабінеті за період з 02.09.2024. Дякуємо за розуміння!
valya
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 15:26

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🤫Як вивести власні кошти з 🏦Приватбанк без комісії

📝Записуйте схему:
1) «Сервіси» > «Автоплатежі» ;
2) «+» > «Платіж»;
3) вставляємо в верхньому полі «ЄДРПОУ, IBAN або назва» номер вашого «IBAN» у потрібному/іншому банку і обираємо «поповнення карток/рахунків інших банків»;
4) вказуємо ПІБ , ІПН та суму;
5) останній крок, на якому ви саме визначаєте параметри авто платежу, де можна вказати, що він буде одноразовим => періодичність => 1; також вказуємо дату початку платежу і закінчення (наступний день).

Власні кошти (не кредитні) з вашої картки для виплат чи універсальної картки 🏦ПриватБанку таким чином будуть переказані по IBAN за 1 грн на наступний день.

Я переказав так 70 000 грн на 🏦 за 1 грн комісії, а не 100 грн комісії, якщо б це зробив через звичайний інтерфейс «Платежу за реквізитами».

Чудове рішення як не платити🐴 комісій 🏦за карткові та IBAN перекази. Дякую колегам з «Куди влаштувати гривню»
sens
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 15:42

  sens написав:🤫Як вивести власні кошти з 🏦Приватбанк без комісії

Удоли.
Ferlakur
 
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