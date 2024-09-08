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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 421422423424

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 72
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
15%
11
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
21
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
9
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 12:03

  Ferlakur написав:Хтось підключав в Приваті нац. кешбек? Оформив картку, підключив до Дії, з 2 вересня роблю покупки, а в Дії щось нічого не нараховується. І продукти ніби в списку є, і продавець.
До речі, є на форумі окрема тема по національному кешбеку? Не можу знайти.

Є на реді. В Дії можна задати питання через месенджери та отримати тиаку відповідь:
У зв'язку із налаштуванням роботи системи найближчий тиждень нарахування кешбеку відображатиметься із затримкою. Після вирішення технічних питань всі нарахування будуть відображені в кабінеті за період з 02.09.2024. Дякуємо за розуміння!
valya
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 20:56

  Ferlakur написав:Хтось підключав в Приваті нац. кешбек? Оформив картку, підключив до Дії, з 2 вересня роблю покупки, а в Дії щось нічого не нараховується. І продукти ніби в списку є, і продавець.
До речі, є на форумі окрема тема по національному кешбеку? Не можу знайти.

Не зрозуміло чи зрозуміли Ви мою відповідь бо відвволіклися на ботосенса
valya
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 06:41

Валютообмін

На яку мінімальну суму дає зробити?
В Аваль наприклад якщо обмін всього 1уо то курс змінюється на менший( Т.Гук).
sens
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 14:45

Ніби щось в нього було і моню минулого року.
alibob
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 18:40

Автоплатіж за 1 грн

Кому треба пояснення в ПП.
Відучора пошагову інструкцію як вивести з Універсальної грн за 1 грн потерли . Або платіть від 100 грн за вихід.
sens
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 18:47

Re: ПриватБанк

дякую підписався на Тараса Гука

розказав всім знайомим також про метод переказу з Привату без комісій
quadro_tony_da
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