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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 вер, 2024 12:03
Ferlakur написав:
Хтось підключав в Приваті нац. кешбек? Оформив картку, підключив до Дії, з 2 вересня роблю покупки, а в Дії щось нічого не нараховується. І продукти ніби в списку є, і продавець.
До речі, є на форумі окрема тема по національному кешбеку? Не можу знайти.
Є на реді. В Дії можна задати питання через месенджери та отримати тиаку відповідь:
У зв'язку із налаштуванням роботи системи найближчий тиждень нарахування кешбеку відображатиметься із затримкою. Після вирішення технічних питань всі нарахування будуть відображені в кабінеті за період з 02.09.2024. Дякуємо за розуміння!
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Додано: Суб 07 вер, 2024 20:56
Ferlakur написав:
Хтось підключав в Приваті нац. кешбек? Оформив картку, підключив до Дії, з 2 вересня роблю покупки, а в Дії щось нічого не нараховується. І продукти ніби в списку є, і продавець.
До речі, є на форумі окрема тема по національному кешбеку? Не можу знайти.
Не зрозуміло чи зрозуміли Ви мою відповідь бо відвволіклися на ботосенса
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valya
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Додано: Нед 08 вер, 2024 06:41
На яку мінімальну суму дає зробити?
В Аваль наприклад якщо обмін всього 1уо то курс змінюється на менший( Т.Гук).
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sens
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Додано: Нед 08 вер, 2024 14:45
Ніби щось в нього було і моню минулого року.
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alibob
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Додано: Нед 08 вер, 2024 18:40
Кому треба пояснення в ПП.
Відучора пошагову інструкцію як вивести з Універсальної грн за 1 грн потерли . Або платіть від 100 грн за вихід.
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Додано: Нед 08 вер, 2024 18:47
дякую підписався на Тараса Гука
розказав всім знайомим також про метод переказу з Привату без комісій
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