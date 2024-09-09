Ferlakur написав:Хтось підключав в Приваті нац. кешбек? Оформив картку, підключив до Дії, з 2 вересня роблю покупки, а в Дії щось нічого не нараховується. І продукти ніби в списку є, і продавець. До речі, є на форумі окрема тема по національному кешбеку? Не можу знайти.
Є на реді. В Дії можна задати питання через месенджери та отримати тиаку відповідь: У зв'язку із налаштуванням роботи системи найближчий тиждень нарахування кешбеку відображатиметься із затримкою. Після вирішення технічних питань всі нарахування будуть відображені в кабінеті за період з 02.09.2024. Дякуємо за розуміння!
Ferlakur написав:Хтось підключав в Приваті нац. кешбек? Оформив картку, підключив до Дії, з 2 вересня роблю покупки, а в Дії щось нічого не нараховується. І продукти ніби в списку є, і продавець. До речі, є на форумі окрема тема по національному кешбеку? Не можу знайти.
Не зрозуміло чи зрозуміли Ви мою відповідь бо відвволіклися на ботосенса