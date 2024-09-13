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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 вер, 2024 15:51
Re: ПриватБанк
то де зараз за комуналку краще платити, хто знає?
Додано: Чет 12 вер, 2024 17:02
Re: ПриватБанк
В пумб мабуть
Додано: П'ят 13 вер, 2024 09:11
Додано: П'ят 13 вер, 2024 16:46
Re: ПриватБанк
Де знайти квитанції про оплату комунальних послуг в пр24 карткою іншого банку?
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