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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ПриватБанк 3.2 5 72
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
15%
11
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
21
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
9
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 15:51

Re: ПриватБанк

то де зараз за комуналку краще платити, хто знає?
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 17:02

Re: ПриватБанк

quadro_tony_da написав:то де зараз за комуналку краще платити, хто знає?
В пумб мабуть
lamal
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 09:11

  quadro_tony_da написав:то де зараз за комуналку краще платити, хто знає?

ПУМБ 1,5% даёт и квитанции корректно подтягивает.
Бывает Приват даёт 3, посмотрите в предложениях. Но там комиссия, и мелкие счета платить не выгодно.
Feh14
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 16:46

Re: ПриватБанк

Де знайти квитанції про оплату комунальних послуг в пр24 карткою іншого банку?
2XL
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 14:48

2XL
Лист на службу підтримки.
Після пристрасного уточнення, як правило, надсилають.
V2
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 15:12

Підкажіть, будь ласка, для отримання пропозицій і кешбеку по Привіт мати кредитний ліміт необов'язково?
Чорний Ворон
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 15:41

  Чорний Ворон написав:Підкажіть, будь ласка, для отримання пропозицій і кешбеку по Привіт мати кредитний ліміт необов'язково?

Собственно можно открыть 2 Уни карты, с лимитом и без, и пользоваться той которая вашей религии соответствует, а вторую уничтожить.
Кешбек и пропозиции будут действовать на обе.
Feh14
 
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