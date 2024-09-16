|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 вер, 2024 15:51
Re: ПриватБанк
то де зараз за комуналку краще платити, хто знає?
Додано: Чет 12 вер, 2024 17:02
Re: ПриватБанк
В пумб мабуть
Додано: П'ят 13 вер, 2024 09:11
Додано: П'ят 13 вер, 2024 16:46
Re: ПриватБанк
Де знайти квитанції про оплату комунальних послуг в пр24 карткою іншого банку?
Додано: Пон 16 вер, 2024 14:48
2XL
Лист на службу підтримки.
Після пристрасного уточнення, як правило, надсилають.
Додано: Пон 16 вер, 2024 15:12
Підкажіть, будь ласка, для отримання пропозицій і кешбеку по Привіт мати кредитний ліміт необов'язково?
Додано: Пон 16 вер, 2024 15:41
Собственно можно открыть 2 Уни карты, с лимитом и без, и пользоваться той которая вашей религии соответствует, а вторую уничтожить.
Кешбек и пропозиции будут действовать на обе.
Додано: Пон 16 вер, 2024 17:53
Re: ПриватБанк
Є пропозиції тільки за кредитні кошти, а є і за будь-які
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|