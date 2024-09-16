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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 вер, 2024 15:51
то де зараз за комуналку краще платити, хто знає?
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quadro_tony_da
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Додано: Чет 12 вер, 2024 17:02
quadro_tony_da написав:то де зараз за комуналку краще платити, хто знає?
В пумб мабуть
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lamal
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 09:11
quadro_tony_da написав:
то де зараз за комуналку краще платити, хто знає?
ПУМБ 1,5% даёт и квитанции корректно подтягивает.
Бывает Приват даёт 3, посмотрите в предложениях. Но там комиссия, и мелкие счета платить не выгодно.
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Feh14
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 16:46
Де знайти квитанції про оплату комунальних послуг в пр24 карткою іншого банку?
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2XL
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Додано: Пон 16 вер, 2024 14:48
2XL
Лист на службу підтримки.
Після пристрасного уточнення, як правило, надсилають.
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V2
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Додано: Пон 16 вер, 2024 15:12
Підкажіть, будь ласка, для отримання пропозицій і кешбеку по Привіт мати кредитний ліміт необов'язково?
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Чорний Ворон
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Додано: Пон 16 вер, 2024 15:41
Чорний Ворон написав:
Підкажіть, будь ласка, для отримання пропозицій і кешбеку по Привіт мати кредитний ліміт необов'язково?
Собственно можно открыть 2 Уни карты, с лимитом и без, и пользоваться той которая вашей религии соответствует, а вторую уничтожить.
Кешбек и пропозиции будут действовать на обе.
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Feh14
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Додано: Пон 16 вер, 2024 17:53
Є пропозиції тільки за кредитні кошти, а є і за будь-які
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Amethyst
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Додано: Пон 16 вер, 2024 18:43
V2 написав:2XL
Лист на службу підтримки.
Після пристрасного уточнення, як правило, надсилають.
Так простіше, ніж зайти до веб-версії і там знайти у архіві платежів?
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Додано: Пон 16 вер, 2024 21:07
а приватбанк закрив свій проект Приватмаркет?
гуглю не можу найти, на сайт не заходить - редіректить на приватбанківсткий сайт
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quadro_tony_da
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