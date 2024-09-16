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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 вер, 2024 21:09
quadro_tony_da написав:
а приватбанк закрив свій проект Приватмаркет?
гуглю не можу найти, на сайт не заходить - редіректить на приватбанківсткий сайт
Сюди? - https://privatmarket.com/
Я спокійно заходжу без редіректів.
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