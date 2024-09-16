Сюди? -
Я спокійно заходжу без редіректів.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 вер, 2024 21:09
Сюди? -
Я спокійно заходжу без редіректів.
Додано: Пон 16 вер, 2024 21:49
Re: ПриватБанк
Ясно, переїхав
+ асортимен не той що раніше майже нічього нема з комплектуючих для ПК
Додано: Пон 16 вер, 2024 22:24
Re: ПриватБанк
Що це за приватмаркет такий?Тупо сайт об'яв?
|