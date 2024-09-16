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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 73
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
15%
11
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
22
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
9
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 21:09

  quadro_tony_da написав:а приватбанк закрив свій проект Приватмаркет?

гуглю не можу найти, на сайт не заходить - редіректить на приватбанківсткий сайт

Сюди? - https://privatmarket.com/
Я спокійно заходжу без редіректів.
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 21:49

Re: ПриватБанк

Ясно, переїхав
+ асортимен не той що раніше майже нічього нема з комплектуючих для ПК
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 22:24

Re: ПриватБанк

Що це за приватмаркет такий?Тупо сайт об'яв?
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