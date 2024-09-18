Сюди? -
Я спокійно заходжу без редіректів.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 вер, 2024 21:09
Сюди? -
Я спокійно заходжу без редіректів.
Додано: Пон 16 вер, 2024 21:49
Re: ПриватБанк
Ясно, переїхав
+ асортимен не той що раніше майже нічього нема з комплектуючих для ПК
Додано: Пон 16 вер, 2024 22:24
Re: ПриватБанк
Що це за приватмаркет такий?Тупо сайт об'яв?
Додано: Сер 18 вер, 2024 10:36
Добрый день. Снимал пенсию для пенсионера вечером с карты Привата в банкомате Привата. На экране было написано, что доступны купюры 200 и 500 грн. Снял 6000 грн. т.е 30 купюр по 200 грн. (так должно быть). По факту утром при передаче денег пенсионеру одна купюра оказалась 100 грн. вместо 200 грн. Т.е банк обманул на 100 грн. После проверки банк отказал в возврате денег. Так написал Приват после обращения на горячую линию
Додано: Сер 18 вер, 2024 11:13
В смысле кроме очевидных
Додано: Сер 18 вер, 2024 11:37
Re: ПриватБанк
Час можливостей для ІТ-клієнтів
з 16 вересня 2024 до 31 грудня 2024
від ПриватБанку та Visa.
Поїхати у справах із комфортом чи перезавантажитися за новим серіалом – із пропозиціями від ПриватБанку та Visa здійснювати ці бажання вигідніше!
Детальніше за посиланням:
|