Додано: Чет 19 вер, 2024 10:16

Goodman написав: moveton написав: В смысле кроме очевидных обращений в НБУ и в суд? Стать гендиректором Привата и провести более другую проверку. В смысле кроме очевидных обращений в НБУ и в суд? Стать гендиректором Привата и провести более другую проверку.



Гендиректор не есть специалистом в банкоматах, его решение будет основано

на заключении касси, инкасаторов и служби АТМ.

Касса покажет что недостач и излишков нет.

Инкассатор укажут , что замена кассет произведена согласно регламента.

А служба АТМ подтвердит, что банкомат в исправном состоянии. Гендиректор не есть специалистом в банкоматах, его решение будет основанона заключении касси, инкасаторов и служби АТМ.Касса покажет что недостач и излишков нет.Инкассатор укажут , что замена кассет произведена согласно регламента.А служба АТМ подтвердит, что банкомат в исправном состоянии.

Если уж зашла тема за поговорить.У вас искаженное мышление в сторону защиты банков.Кстати у многих тут такое - типа фин мониторинг прав, а клиент мутный и т.п. потому что банк ошибаться не может.Всё вами выше перечисленное конечно хорошо.Вы и правда считаете что человек будет верить им, а не собственно себе?То есть человек стал гендиром и такой "ну если все эти службы говорят что всё по моей операции ок то я себе не верю".А вообще ещё есть такое понятие как клиентоориентированость.Но это не к нашим банкам.