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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 423424425426

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 73
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
15%
11
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
22
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
9
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 21:09

  quadro_tony_da написав:а приватбанк закрив свій проект Приватмаркет?

гуглю не можу найти, на сайт не заходить - редіректить на приватбанківсткий сайт

Сюди? - https://privatmarket.com/
Я спокійно заходжу без редіректів.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 21:49

Re: ПриватБанк

Ясно, переїхав
+ асортимен не той що раніше майже нічього нема з комплектуючих для ПК
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 22:24

Re: ПриватБанк

Що це за приватмаркет такий?Тупо сайт об'яв?
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 10:36

Добрый день. Снимал пенсию для пенсионера вечером с карты Привата в банкомате Привата. На экране было написано, что доступны купюры 200 и 500 грн. Снял 6000 грн. т.е 30 купюр по 200 грн. (так должно быть). По факту утром при передаче денег пенсионеру одна купюра оказалась 100 грн. вместо 200 грн. Т.е банк обманул на 100 грн. После проверки банк отказал в возврате денег. Так написал Приват после обращения на горячую линию
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 11:13

  Алексей77 написав:Добрый день. Снимал пенсию для пенсионера вечером с карты Привата в банкомате Привата. На экране было написано, что доступны купюры 200 и 500 грн. Снял 6000 грн. т.е 30 купюр по 200 грн. (так должно быть). По факту утром при передаче денег пенсионеру одна купюра оказалась 100 грн. вместо 200 грн. Т.е банк обманул на 100 грн. После проверки банк отказал в возврате денег. Так написал Приват после обращения на горячую линию

В смысле кроме очевидных обращений в НБУ и в суд? Стать гендиректором Привата и провести более другую проверку.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 11:37

Re: ПриватБанк

Час можливостей для ІТ-клієнтів
з 16 вересня 2024 до 31 грудня 2024
від ПриватБанку та Visa.

Поїхати у справах із комфортом чи перезавантажитися за новим серіалом – із пропозиціями від ПриватБанку та Visa здійснювати ці бажання вигідніше!

Детальніше за посиланням:
https://newpromos.privatbank.ua/chas_mo ... ion_180924

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Assistant_Portal
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 05:20

Re: ПриватБанк

  moveton написав:В смысле кроме очевидных обращений в НБУ и в суд? Стать гендиректором Привата и провести более другую проверку.


Гендиректор не есть специалистом в банкоматах, его решение будет основано
на заключении касси, инкасаторов и служби АТМ.
Касса покажет что недостач и излишков нет.
Инкассатор укажут , что замена кассет произведена согласно регламента.
А служба АТМ подтвердит, что банкомат в исправном состоянии.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 10:16

  Goodman написав:
  moveton написав:В смысле кроме очевидных обращений в НБУ и в суд? Стать гендиректором Привата и провести более другую проверку.


Гендиректор не есть специалистом в банкоматах, его решение будет основано
на заключении касси, инкасаторов и служби АТМ.
Касса покажет что недостач и излишков нет.
Инкассатор укажут , что замена кассет произведена согласно регламента.
А служба АТМ подтвердит, что банкомат в исправном состоянии.


Если уж зашла тема за поговорить.
У вас искаженное мышление в сторону защиты банков.Кстати у многих тут такое - типа фин мониторинг прав, а клиент мутный и т.п. потому что банк ошибаться не может.

Всё вами выше перечисленное конечно хорошо.Вы и правда считаете что человек будет верить им, а не собственно себе? :) То есть человек стал гендиром и такой "ну если все эти службы говорят что всё по моей операции ок то я себе не верю".

А вообще ещё есть такое понятие как клиентоориентированость.Но это не к нашим банкам.
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 10:31

  Assistant_Portal написав:Час можливостей для ІТ-клієнтів
з 16 вересня 2024 до 31 грудня 2024
від ПриватБанку та Visa.

Поїхати у справах із комфортом чи перезавантажитися за новим серіалом – із пропозиціями від ПриватБанку та Visa здійснювати ці бажання вигідніше!

Детальніше за посиланням:
https://newpromos.privatbank.ua/chas_mo ... ion_180924

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зареєстурвався в боті
немає в головному меню кнопки Benefits for IT
де вона?
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 10:41

  посетитель написав:
  Goodman написав:
  moveton написав:В смысле кроме очевидных обращений в НБУ и в суд? Стать гендиректором Привата и провести более другую проверку.


Гендиректор не есть специалистом в банкоматах, его решение будет основано
на заключении касси, инкасаторов и служби АТМ.
Касса покажет что недостач и излишков нет.
Инкассатор укажут , что замена кассет произведена согласно регламента.
А служба АТМ подтвердит, что банкомат в исправном состоянии.


Если уж зашла тема за поговорить.
У вас искаженное мышление в сторону защиты банков.Кстати у многих тут такое - типа фин мониторинг прав, а клиент мутный и т.п. потому что банк ошибаться не может.

Всё вами выше перечисленное конечно хорошо.Вы и правда считаете что человек будет верить им, а не собственно себе? :) То есть человек стал гендиром и такой "ну если все эти службы говорят что всё по моей операции ок то я себе не верю".

А вообще ещё есть такое понятие как клиентоориентированость.Но это не к нашим банкам.

В данном конкретном случае никакая клиентоориентированность не поможет никому получить документальное основание для выплаты клиенту денег из кассы банка. Вот если бы клиент развернул перед камерой банкомата пачку денег с купюрой другого достоинства и сразу сообщил об этом, еще можно было бы поспорить.
Считайте деньги не отходя от кассы. Старая, как мир, истина.
acsir
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