Добрый день. Снимал пенсию для пенсионера вечером с карты Привата в банкомате Привата. На экране было написано, что доступны купюры 200 и 500 грн. Снял 6000 грн. т.е 30 купюр по 200 грн. (так должно быть). По факту утром при передаче денег пенсионеру одна купюра оказалась 100 грн. вместо 200 грн. Т.е банк обманул на 100 грн. После проверки банк отказал в возврате денег. Так написал Приват после обращения на горячую линию
Алексей77 написав:Добрый день. Снимал пенсию для пенсионера вечером с карты Привата в банкомате Привата. На экране было написано, что доступны купюры 200 и 500 грн. Снял 6000 грн. т.е 30 купюр по 200 грн. (так должно быть). По факту утром при передаче денег пенсионеру одна купюра оказалась 100 грн. вместо 200 грн. Т.е банк обманул на 100 грн. После проверки банк отказал в возврате денег. Так написал Приват после обращения на горячую линию
В смысле кроме очевидных обращений в НБУ и в суд? Стать гендиректором Привата и провести более другую проверку.
moveton написав:В смысле кроме очевидных обращений в НБУ и в суд? Стать гендиректором Привата и провести более другую проверку.
Гендиректор не есть специалистом в банкоматах, его решение будет основано на заключении касси, инкасаторов и служби АТМ. Касса покажет что недостач и излишков нет. Инкассатор укажут , что замена кассет произведена согласно регламента. А служба АТМ подтвердит, что банкомат в исправном состоянии.
moveton написав:В смысле кроме очевидных обращений в НБУ и в суд? Стать гендиректором Привата и провести более другую проверку.
Гендиректор не есть специалистом в банкоматах, его решение будет основано на заключении касси, инкасаторов и служби АТМ. Касса покажет что недостач и излишков нет. Инкассатор укажут , что замена кассет произведена согласно регламента. А служба АТМ подтвердит, что банкомат в исправном состоянии.
Если уж зашла тема за поговорить. У вас искаженное мышление в сторону защиты банков.Кстати у многих тут такое - типа фин мониторинг прав, а клиент мутный и т.п. потому что банк ошибаться не может.
Всё вами выше перечисленное конечно хорошо.Вы и правда считаете что человек будет верить им, а не собственно себе? То есть человек стал гендиром и такой "ну если все эти службы говорят что всё по моей операции ок то я себе не верю".
А вообще ещё есть такое понятие как клиентоориентированость.Но это не к нашим банкам.
moveton написав:В смысле кроме очевидных обращений в НБУ и в суд? Стать гендиректором Привата и провести более другую проверку.
Гендиректор не есть специалистом в банкоматах, его решение будет основано на заключении касси, инкасаторов и служби АТМ. Касса покажет что недостач и излишков нет. Инкассатор укажут , что замена кассет произведена согласно регламента. А служба АТМ подтвердит, что банкомат в исправном состоянии.
Если уж зашла тема за поговорить. У вас искаженное мышление в сторону защиты банков.Кстати у многих тут такое - типа фин мониторинг прав, а клиент мутный и т.п. потому что банк ошибаться не может.
Всё вами выше перечисленное конечно хорошо.Вы и правда считаете что человек будет верить им, а не собственно себе? То есть человек стал гендиром и такой "ну если все эти службы говорят что всё по моей операции ок то я себе не верю".
А вообще ещё есть такое понятие как клиентоориентированость.Но это не к нашим банкам.
В данном конкретном случае никакая клиентоориентированность не поможет никому получить документальное основание для выплаты клиенту денег из кассы банка. Вот если бы клиент развернул перед камерой банкомата пачку денег с купюрой другого достоинства и сразу сообщил об этом, еще можно было бы поспорить. Считайте деньги не отходя от кассы. Старая, как мир, истина.