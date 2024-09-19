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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 424425426427

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 73
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
15%
11
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
22
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
9
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 12:24

  acsir написав:Вот если бы клиент развернул перед камерой банкомата пачку денег с купюрой другого достоинства и сразу сообщил об этом, еще можно было бы поспорить.
Считайте деньги не отходя от кассы. Старая, как мир, истина.

Если камера банкомата не смотрит непосредственно на зону выдачи, то даже, если клиент угадает куда она смотрит и в ней покажет, то теоретически может успеть подменить. Поэтому не уверен, что жалоба будет эффективнее. Но таки да сам всегда проверяю что там банкомат выдал.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 12:57

  moveton написав:
  acsir написав:Вот если бы клиент развернул перед камерой банкомата пачку денег с купюрой другого достоинства и сразу сообщил об этом, еще можно было бы поспорить.
Считайте деньги не отходя от кассы. Старая, как мир, истина.

Если камера банкомата не смотрит непосредственно на зону выдачи, то даже, если клиент угадает куда она смотрит и в ней покажет, то теоретически может успеть подменить. Поэтому не уверен, что жалоба будет эффективнее. Но таки да сам всегда проверяю что там банкомат выдал.

Нее, ну тогда нужно заяву в Полицию писать. Хай ЕРДР открывают, проводят следствие, запрашиваю видео со всех камер вокруг, анализируют приезд инкассаторов и само наполнение кассет... дилоффто
Amethyst
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  #<1 ... 424425426427
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