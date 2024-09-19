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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 вер, 2024 12:24
acsir написав:
Вот если бы клиент развернул перед камерой банкомата пачку денег с купюрой другого достоинства и сразу сообщил об этом, еще можно было бы поспорить.
Считайте деньги не отходя от кассы. Старая, как мир, истина.
Если камера банкомата не смотрит непосредственно на зону выдачи, то даже, если клиент угадает куда она смотрит и в ней покажет, то теоретически может успеть подменить. Поэтому не уверен, что жалоба будет эффективнее. Но таки да сам всегда проверяю что там банкомат выдал.
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moveton
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Додано: Чет 19 вер, 2024 12:57
moveton написав: acsir написав:
Вот если бы клиент развернул перед камерой банкомата пачку денег с купюрой другого достоинства и сразу сообщил об этом, еще можно было бы поспорить.
Считайте деньги не отходя от кассы. Старая, как мир, истина.
Если камера банкомата не смотрит непосредственно на зону выдачи, то даже, если клиент угадает куда она смотрит и в ней покажет, то теоретически может успеть подменить. Поэтому не уверен, что жалоба будет эффективнее. Но таки да сам всегда проверяю что там банкомат выдал.
Нее, ну тогда нужно заяву в Полицию писать. Хай ЕРДР открывают, проводят следствие, запрашиваю видео со всех камер вокруг, анализируют приезд инкассаторов и само наполнение кассет... дилоффто
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Amethyst
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Додано: Чет 19 вер, 2024 15:17
Amethyst написав:
анализируют приезд инкассаторов и само наполнение кассет... дилоффто
Вони ж не закидують купюри в касети з мішка безпосередньо під банкоматом, правда?
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klug
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Додано: Чет 19 вер, 2024 16:24
klug написав: Amethyst написав:
анализируют приезд инкассаторов и само наполнение кассет... дилоффто
Вони ж не закидують купюри в касети з мішка безпосередньо під банкоматом, правда?
Ні!
Це робиться в спеціальній темній-притемній кімнаті з СВЧ-освітленням, із прОтоколом з підписздесь і підпісздесь та сургучним опломбуванням
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Amethyst
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Додано: Чет 19 вер, 2024 17:39
acsir написав:
В данном конкретном случае никакая клиентоориентированность не поможет никому получить документальное основание для выплаты клиенту денег из кассы банка. Вот если бы клиент развернул перед камерой банкомата пачку денег с купюрой другого достоинства и сразу сообщил об этом, еще можно было бы поспорить.
Считайте деньги не отходя от кассы. Старая, как мир, истина.
Ой, было б желание банка.Цена вопроса для банка сто гривен.
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