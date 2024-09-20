acsir написав:Вот если бы клиент развернул перед камерой банкомата пачку денег с купюрой другого достоинства и сразу сообщил об этом, еще можно было бы поспорить. Считайте деньги не отходя от кассы. Старая, как мир, истина.
Если камера банкомата не смотрит непосредственно на зону выдачи, то даже, если клиент угадает куда она смотрит и в ней покажет, то теоретически может успеть подменить. Поэтому не уверен, что жалоба будет эффективнее. Но таки да сам всегда проверяю что там банкомат выдал.
acsir написав:Вот если бы клиент развернул перед камерой банкомата пачку денег с купюрой другого достоинства и сразу сообщил об этом, еще можно было бы поспорить. Считайте деньги не отходя от кассы. Старая, как мир, истина.
Если камера банкомата не смотрит непосредственно на зону выдачи, то даже, если клиент угадает куда она смотрит и в ней покажет, то теоретически может успеть подменить. Поэтому не уверен, что жалоба будет эффективнее. Но таки да сам всегда проверяю что там банкомат выдал.
Нее, ну тогда нужно заяву в Полицию писать. Хай ЕРДР открывают, проводят следствие, запрашиваю видео со всех камер вокруг, анализируют приезд инкассаторов и само наполнение кассет... дилоффто
acsir написав:В данном конкретном случае никакая клиентоориентированность не поможет никому получить документальное основание для выплаты клиенту денег из кассы банка. Вот если бы клиент развернул перед камерой банкомата пачку денег с купюрой другого достоинства и сразу сообщил об этом, еще можно было бы поспорить. Считайте деньги не отходя от кассы. Старая, как мир, истина.
Ой, было б желание банка.Цена вопроса для банка сто гривен.
посетитель Дуже помиляєтесь. Розборки і відслідковування всього ланцюжка, де могла статися підміна купюри - дороговартісна і може зайняти немало часу. Банк не може просто дістати з кишені і віддати навіть 1 копійку
svmasha30 написав:Банк не може просто дістати з кишені і віддати навіть 1 копійку
Чомусь коли мова йде про привласнення чужого, таких проблем не виникає. Колись вже давно поповнював рахунок в терміналі. Термінал щось задумався, і видав щось приблизно таке, що операція завершена, але не вдалося роздрукувати чек. Ну не вдалося, то й ладно. Потім, складував приблизний баланс, і щось воно в мене явно і помітно не складалося. Тоді й пригадав про це поповнення, перевірив. І дійсно -- немає на рахунку. А пройшло вже тижні три, мабуть. Ну написав в підтримку, і гроші таки знайшли і зарахували. А була б менша сума, можливо й не помітив би, і банку щось ці гроші якось не дуже карман відтягували весь цей час.
svmasha30 написав:посетитель Дуже помиляєтесь. Розборки і відслідковування всього ланцюжка, де могла статися підміна купюри - дороговартісна і може зайняти немало часу. Банк не може просто дістати з кишені і віддати навіть 1 копійку
Да всё он может.Как пример, тот же моно банк раньше запросто.Когда клиенты нужны были.А как клиенты перестали быть нужны так "это сложно и вообще невозможно" стало.
svmasha30 написав:посетитель Дуже помиляєтесь. Розборки і відслідковування всього ланцюжка, де могла статися підміна купюри - дороговартісна і може зайняти немало часу. Банк не може просто дістати з кишені і віддати навіть 1 копійку
Да всё он может.Как пример, тот же моно банк раньше запросто.Когда клиенты нужны были.А как клиенты перестали быть нужны так "это сложно и вообще невозможно" стало.
Вы оперируете эмоциямы человека с улицы. Посадите себя на место бухгалтера, который должен все это оформить законным образом. Попробуйте списать без оснований 100 грн. с баланса Парибаса, Агриколя или Райфайзена. Ваша клиентоориентированность владельцам денег до глубокой сраки и придется отослать в Париж пачку бумаг, вплоть до производственной характеристики клиента. И то не факт, что поможет. Может в Монобанке, который по факту больше похож на интернет игру, это сделать проще, однии кликом мышки. Только надо понимать что Моно виртуально возник на пустом месте и так же виртуально может исчезнуть, оставив это место еще более пустым. Поэтому, лучше считать деньги не отходя от кассы.