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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 425426427428>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 73
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
15%
11
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
22
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
9
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 12:24

  acsir написав:Вот если бы клиент развернул перед камерой банкомата пачку денег с купюрой другого достоинства и сразу сообщил об этом, еще можно было бы поспорить.
Считайте деньги не отходя от кассы. Старая, как мир, истина.

Если камера банкомата не смотрит непосредственно на зону выдачи, то даже, если клиент угадает куда она смотрит и в ней покажет, то теоретически может успеть подменить. Поэтому не уверен, что жалоба будет эффективнее. Но таки да сам всегда проверяю что там банкомат выдал.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 12:57

  moveton написав:
  acsir написав:Вот если бы клиент развернул перед камерой банкомата пачку денег с купюрой другого достоинства и сразу сообщил об этом, еще можно было бы поспорить.
Считайте деньги не отходя от кассы. Старая, как мир, истина.

Если камера банкомата не смотрит непосредственно на зону выдачи, то даже, если клиент угадает куда она смотрит и в ней покажет, то теоретически может успеть подменить. Поэтому не уверен, что жалоба будет эффективнее. Но таки да сам всегда проверяю что там банкомат выдал.

Нее, ну тогда нужно заяву в Полицию писать. Хай ЕРДР открывают, проводят следствие, запрашиваю видео со всех камер вокруг, анализируют приезд инкассаторов и само наполнение кассет... дилоффто
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 15:17

  Amethyst написав:анализируют приезд инкассаторов и само наполнение кассет... дилоффто

Вони ж не закидують купюри в касети з мішка безпосередньо під банкоматом, правда?
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 16:24

  klug написав:
  Amethyst написав:анализируют приезд инкассаторов и само наполнение кассет... дилоффто

Вони ж не закидують купюри в касети з мішка безпосередньо під банкоматом, правда?

Ні!
Це робиться в спеціальній темній-притемній кімнаті з СВЧ-освітленням, із прОтоколом з підписздесь і підпісздесь та сургучним опломбуванням :mrgreen: :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 17:39

  acsir написав:В данном конкретном случае никакая клиентоориентированность не поможет никому получить документальное основание для выплаты клиенту денег из кассы банка. Вот если бы клиент развернул перед камерой банкомата пачку денег с купюрой другого достоинства и сразу сообщил об этом, еще можно было бы поспорить.
Считайте деньги не отходя от кассы. Старая, как мир, истина.


Ой, было б желание банка.Цена вопроса для банка сто гривен.
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 22:28

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Дуже помиляєтесь. Розборки і відслідковування всього ланцюжка, де могла статися підміна купюри - дороговартісна і може зайняти немало часу. Банк не може просто дістати з кишені і віддати навіть 1 копійку
svmasha30
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 23:24

  svmasha30 написав:Банк не може просто дістати з кишені і віддати навіть 1 копійку
Чомусь коли мова йде про привласнення чужого, таких проблем не виникає. Колись вже давно поповнював рахунок в терміналі. Термінал щось задумався, і видав щось приблизно таке, що операція завершена, але не вдалося роздрукувати чек. Ну не вдалося, то й ладно. Потім, складував приблизний баланс, і щось воно в мене явно і помітно не складалося. Тоді й пригадав про це поповнення, перевірив. І дійсно -- немає на рахунку. А пройшло вже тижні три, мабуть. Ну написав в підтримку, і гроші таки знайшли і зарахували. А була б менша сума, можливо й не помітив би, і банку щось ці гроші якось не дуже карман відтягували весь цей час.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 09:19

  svmasha30 написав:посетитель
Дуже помиляєтесь. Розборки і відслідковування всього ланцюжка, де могла статися підміна купюри - дороговартісна і може зайняти немало часу. Банк не може просто дістати з кишені і віддати навіть 1 копійку


Да всё он может.Как пример, тот же моно банк раньше запросто.Когда клиенты нужны были.А как клиенты перестали быть нужны так "это сложно и вообще невозможно" стало.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 10:58

  посетитель написав:
  svmasha30 написав:посетитель
Дуже помиляєтесь. Розборки і відслідковування всього ланцюжка, де могла статися підміна купюри - дороговартісна і може зайняти немало часу. Банк не може просто дістати з кишені і віддати навіть 1 копійку


Да всё он может.Как пример, тот же моно банк раньше запросто.Когда клиенты нужны были.А как клиенты перестали быть нужны так "это сложно и вообще невозможно" стало.

Вы оперируете эмоциямы человека с улицы. Посадите себя на место бухгалтера, который должен все это оформить законным образом. Попробуйте списать без оснований 100 грн. с баланса Парибаса, Агриколя или Райфайзена. Ваша клиентоориентированность владельцам денег до глубокой сраки и придется отослать в Париж пачку бумаг, вплоть до производственной характеристики клиента. И то не факт, что поможет.
Может в Монобанке, который по факту больше похож на интернет игру, это сделать проще, однии кликом мышки. Только надо понимать что Моно виртуально возник на пустом месте и так же виртуально может исчезнуть, оставив это место еще более пустым. Поэтому, лучше считать деньги не отходя от кассы.
acsir
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 11:36

Re: ПриватБанк

Час можливостей для ІТ-клієнтів
з 16 вересня 2024 до 31 грудня 2024
від ПриватБанку та Visa.

Поїхати у справах із комфортом чи перезавантажитися за новим серіалом – із пропозиціями від ПриватБанку та Visa здійснювати ці бажання вигідніше!

Детальніше за посиланням:
https://newpromos.privatbank.ua/chas_mo ... ion_180924

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зареєстурвався в боті
немає в головному меню кнопки Benefits for IT
де вона?

в кого є кнопка?
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