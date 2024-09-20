quadro_tony_da написав:зареєстурвався в боті немає в головному меню кнопки Benefits for IT де вона? в кого є кнопка?
Там ещё в конце чутка текста:
Хто може отримати бенефіти? Клієнти ПриватБанку – власники преміальних карток Platinum та Visa Signature категорії IT-фахівців, які мають ІПН і зареєстровані в такому статусі згідно із законодавством України або є одержувачами платежів від резидентів «Дія.City». Зарахування на рахунок ФОП/«Дія.City» мають становити від 100 тис. грн на міс. (300 тис. грн за 3 міс.) для картки Signature та від 50 тис. грн на міс. (150 тис. грн за 3 міс.) для картки Platinum.
Основні види діяльності (один із зазначених): ...
1. Пропозиції від Bolt, WOG та Netflix надаються за наявності протягом останніх 30 днів витрат від 20 тис. грн із картки Visa Signature або Visa Platinum. 2. Пропозиції від Rozetka надаються за наявності протягом останніх 30 днів витрат від 10 тис. грн із картки Visa Signature або Visa Platinum. 3. Раз на місяць ви можете отримати одну з пропозицій на вибір. Промокод від Netflix можна отримати не частіше ніж раз на 2 місяці. 4. Кількість пропозицій на місяць обмежено, тому встигніть скористатися запропонованою можливістю.
Наверное, удовлетворяющих всем этим условиям набежало столько, что, согласно четвёртому пункту, предложения пока закончились.
А кнопка... Ну есть она в конце главного меню. Почему бы ей не быть?
И, если после её нажатия согласиться с договором об акции, то начинает описанное подменю показывать:
quadro_tony_da написав:зареєстурвався в боті немає в головному меню кнопки Benefits for IT де вона? в кого є кнопка?
Там ещё в конце чутка текста:
Хто може отримати бенефіти? Клієнти ПриватБанку – власники преміальних карток Platinum та Visa Signature категорії IT-фахівців, які мають ІПН і зареєстровані в такому статусі згідно із законодавством України або є одержувачами платежів від резидентів «Дія.City». Зарахування на рахунок ФОП/«Дія.City» мають становити від 100 тис. грн на міс. (300 тис. грн за 3 міс.) для картки Signature та від 50 тис. грн на міс. (150 тис. грн за 3 міс.) для картки Platinum.
Основні види діяльності (один із зазначених): ...
1. Пропозиції від Bolt, WOG та Netflix надаються за наявності протягом останніх 30 днів витрат від 20 тис. грн із картки Visa Signature або Visa Platinum. 2. Пропозиції від Rozetka надаються за наявності протягом останніх 30 днів витрат від 10 тис. грн із картки Visa Signature або Visa Platinum. 3. Раз на місяць ви можете отримати одну з пропозицій на вибір. Промокод від Netflix можна отримати не частіше ніж раз на 2 місяці. 4. Кількість пропозицій на місяць обмежено, тому встигніть скористатися запропонованою можливістю.
Наверное, удовлетворяющих всем этим условиям набежало столько, что, согласно четвёртому пункту, предложения пока закончились.
А кнопка... Ну есть она в конце главного меню. Почему бы ей не быть?
И, если после её нажатия согласиться с договором об акции, то начинает описанное подменю показывать:
В настройках бота в Profile (этот пункт я даже на приведённом скриншоте вижу) -> Settings -> Card Level конечно же Visa Platinum была указана? У меня, вроде, сразу после этого появилось. И уже не исчезает даже, если на Classic поменять. Карт там же в настройках не добавлял. Может я и уникальный.
moveton написав:В настройках бота в Profile (этот пункт я даже на приведённом скриншоте вижу) -> Settings -> Card Level конечно же Visa Platinum была указана? У меня, вроде, сразу после этого появилось. И уже не исчезает даже, если на Classic поменять. Карт там же в настройках не добавлял. Может я и уникальный.
И даже промокоды выдает? Я в прошлом году пользовался аналогичной акцией, но в один прекрасный день при попытке получить код выдавало, что у меня нет карт, соответствующих условиям, при том, что карта была. Обращался в Visa, те посмотрели и сказали, что банк не передал информацию об участии карты в программе и отослали в Приват. В Привате заявку обрабатывали с пару недель, но в итоге таки добавили карту в программу.