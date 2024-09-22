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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 425426427428

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 73
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
15%
11
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
22
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
9
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 12:00

  quadro_tony_da написав:зареєстурвався в боті
немає в головному меню кнопки Benefits for IT
де вона?
в кого є кнопка?

Там ещё в конце чутка текста:
Хто може отримати бенефіти?
Клієнти ПриватБанку – власники преміальних карток Platinum та Visa Signature категорії IT-фахівців, які мають ІПН і зареєстровані в такому статусі згідно із законодавством України або є одержувачами платежів від резидентів «Дія.City». Зарахування на рахунок ФОП/«Дія.City» мають становити від 100 тис. грн на міс. (300 тис. грн за 3 міс.) для картки Signature та від 50 тис. грн на міс. (150 тис. грн за 3 міс.) для картки Platinum.

Основні види діяльності (один із зазначених): ...

1. Пропозиції від Bolt, WOG та Netflix надаються за наявності протягом останніх 30 днів витрат від 20 тис. грн із картки Visa Signature або Visa Platinum.
2. Пропозиції від Rozetka надаються за наявності протягом останніх 30 днів витрат від 10 тис. грн із картки Visa Signature або Visa Platinum.
3. Раз на місяць ви можете отримати одну з пропозицій на вибір. Промокод від Netflix можна отримати не частіше ніж раз на 2 місяці.
4. Кількість пропозицій на місяць обмежено, тому встигніть скористатися запропонованою можливістю.

Наверное, удовлетворяющих всем этим условиям набежало столько, что, согласно четвёртому пункту, предложения пока закончились.

А кнопка... Ну есть она в конце главного меню. Почему бы ей не быть?
Зображення

И, если после её нажатия согласиться с договором об акции, то начинает описанное подменю показывать:
Зображення
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 14:41

  moveton написав:
  quadro_tony_da написав:зареєстурвався в боті
немає в головному меню кнопки Benefits for IT
де вона?
в кого є кнопка?

Там ещё в конце чутка текста:
Хто може отримати бенефіти?
Клієнти ПриватБанку – власники преміальних карток Platinum та Visa Signature категорії IT-фахівців, які мають ІПН і зареєстровані в такому статусі згідно із законодавством України або є одержувачами платежів від резидентів «Дія.City». Зарахування на рахунок ФОП/«Дія.City» мають становити від 100 тис. грн на міс. (300 тис. грн за 3 міс.) для картки Signature та від 50 тис. грн на міс. (150 тис. грн за 3 міс.) для картки Platinum.

Основні види діяльності (один із зазначених): ...

1. Пропозиції від Bolt, WOG та Netflix надаються за наявності протягом останніх 30 днів витрат від 20 тис. грн із картки Visa Signature або Visa Platinum.
2. Пропозиції від Rozetka надаються за наявності протягом останніх 30 днів витрат від 10 тис. грн із картки Visa Signature або Visa Platinum.
3. Раз на місяць ви можете отримати одну з пропозицій на вибір. Промокод від Netflix можна отримати не частіше ніж раз на 2 місяці.
4. Кількість пропозицій на місяць обмежено, тому встигніть скористатися запропонованою можливістю.

Наверное, удовлетворяющих всем этим условиям набежало столько, что, согласно четвёртому пункту, предложения пока закончились.

А кнопка... Ну есть она в конце главного меню. Почему бы ей не быть?
Зображення

И, если после её нажатия согласиться с договором об акции, то начинает описанное подменю показывать:
Зображення

Зображення
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 18:39

  quadro_tony_da написав:Зображення

В настройках бота в Profile (этот пункт я даже на приведённом скриншоте вижу) -> Settings -> Card Level конечно же Visa Platinum была указана? У меня, вроде, сразу после этого появилось. И уже не исчезает даже, если на Classic поменять. Карт там же в настройках не добавлял. Может я и уникальный.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 22:08

Re: ПриватБанк

  moveton написав:В настройках бота в Profile (этот пункт я даже на приведённом скриншоте вижу) -> Settings -> Card Level конечно же Visa Platinum была указана? У меня, вроде, сразу после этого появилось. И уже не исчезает даже, если на Classic поменять. Карт там же в настройках не добавлял. Может я и уникальный.

И даже промокоды выдает? :)
Я в прошлом году пользовался аналогичной акцией, но в один прекрасный день при попытке получить код выдавало, что у меня нет карт, соответствующих условиям, при том, что карта была. Обращался в Visa, те посмотрели и сказали, что банк не передал информацию об участии карты в программе и отослали в Приват. В Привате заявку обрабатывали с пару недель, но в итоге таки добавили карту в программу.
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 22:53

Re: ПриватБанк

  ingtrans написав:И даже промокоды выдает? :)

Это уже было бы слишком :lol: С тех пор, как Приват перестал выдавать Платинум за большой депозит, я уже даже минимально не VIP, а тут ещё и траты по карте требуются. Но при всём этом кнопочек есть полный набор.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 12:18

acsir Я не "з вулиці", а зі стажем банківського працівника (і щодо касових операцій, і інкасації,..) понад 35 років
svmasha30
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 12:24

M-Audio ті кошти висіли на окремому рахунку баланса до з'ясування . У банка мільйони клієнтів, то ж треба контролювати самостійно. Колись, за нормальної роботи, банк мав сам повернути Вам кошти. Але міг і ні) Норми бухобліку дозволяють обидва варіанта розвитку подій.
svmasha30
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  #<1 ... 425426427428
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