nord З чого би така щедрість?
Ну і для панства, хто отримає подібне, то дочекайтесь повідомлення, що вже кешбек підключений.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 вер, 2024 12:39
nord З чого би така щедрість?
Ну і для панства, хто отримає подібне, то дочекайтесь повідомлення, що вже кешбек підключений.
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