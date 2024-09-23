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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 426427428429

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 73
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
15%
11
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
22
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
9
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 12:39

nord З чого би така щедрість?
Ну і для панства, хто отримає подібне, то дочекайтесь повідомлення, що вже кешбек підключений.
Ой+
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  #<1 ... 426427428429
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