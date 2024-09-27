nord З чого би така щедрість?
Ну і для панства, хто отримає подібне, то дочекайтесь повідомлення, що вже кешбек підключений.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 вер, 2024 12:39
nord З чого би така щедрість?
Ну і для панства, хто отримає подібне, то дочекайтесь повідомлення, що вже кешбек підключений.
Додано: Сер 25 вер, 2024 23:03
Додано: П'ят 27 вер, 2024 10:01
Re: ПриватБанк
Осінній старт для бізнесу з «Оплатою частинами» та Masterсard
з 20 вересня 2024 до 20 листопада 2024
Підтримуємо бізнес, що працює з «Оплатою частинами».
Зареєструйтеся в акції, продавайте з «Оплатою частинами» та Mastercard і станьте одним із десяти переможців, які отримають сертифікат.
Деталі акції за посиланням:
Додано: П'ят 27 вер, 2024 16:26
Re: ПриватБанк
Ага, зрання )
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