nord З чого би така щедрість?
Ну і для панства, хто отримає подібне, то дочекайтесь повідомлення, що вже кешбек підключений.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 вер, 2024 12:39
nord З чого би така щедрість?
Ну і для панства, хто отримає подібне, то дочекайтесь повідомлення, що вже кешбек підключений.
Додано: Сер 25 вер, 2024 23:03
Додано: П'ят 27 вер, 2024 10:01
Re: ПриватБанк
Осінній старт для бізнесу з «Оплатою частинами» та Masterсard
з 20 вересня 2024 до 20 листопада 2024
Підтримуємо бізнес, що працює з «Оплатою частинами».
Зареєструйтеся в акції, продавайте з «Оплатою частинами» та Mastercard і станьте одним із десяти переможців, які отримають сертифікат.
Деталі акції за посиланням:
Додано: П'ят 27 вер, 2024 16:26
Re: ПриватБанк
Ага, зрання )
Додано: Пон 30 вер, 2024 18:10
Коли прихват під лімітом Оплати частинами, що він залежить від ліміту КК, він яку залежність має на увазі? Що ліміт ОЧ не може бути більшим за ліміт КК чи що? Зараз ліміт ОЧ у 15 разів менше за ліміт КК, кілька днів тому був 0. Ліміт КК константний, у чому залежність?
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