nord З чого би така щедрість?
Ну і для панства, хто отримає подібне, то дочекайтесь повідомлення, що вже кешбек підключений.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 вер, 2024 12:39
nord З чого би така щедрість?
Ну і для панства, хто отримає подібне, то дочекайтесь повідомлення, що вже кешбек підключений.
Додано: Сер 25 вер, 2024 23:03
Додано: П'ят 27 вер, 2024 10:01
Re: ПриватБанк
Осінній старт для бізнесу з «Оплатою частинами» та Masterсard
з 20 вересня 2024 до 20 листопада 2024
Підтримуємо бізнес, що працює з «Оплатою частинами».
Зареєструйтеся в акції, продавайте з «Оплатою частинами» та Mastercard і станьте одним із десяти переможців, які отримають сертифікат.
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 16:26
Re: ПриватБанк
Ага, зрання )
Додано: Пон 30 вер, 2024 18:10
Коли прихват під лімітом Оплати частинами, що він залежить від ліміту КК, він яку залежність має на увазі? Що ліміт ОЧ не може бути більшим за ліміт КК чи що? Зараз ліміт ОЧ у 15 разів менше за ліміт КК, кілька днів тому був 0. Ліміт КК константний, у чому залежність?
Додано: Пон 30 вер, 2024 20:34
Re: ПриватБанк
klug, зазвичай ліміт по ОЧ = ліміту по картці. Якщо ви банку не подобаєтеся, то ліміт по ОЧ може пригати від настрою банки або взагалі відсутній.
Мені ось Приват запропонував пару років назад угоду, що на 2/3 піднімемо кредлім по картці, якщо зробиш оплату -- зробив, потім ОЧ зі сталого значення кредитного ліміту по картці почав стрибати, а потім константа 0 грн.
Із факторів -- прописка, наявність зп на картку банку, кредитне навантаження, депо тощо. 1000 і 1 фактор.
Додано: Пон 30 вер, 2024 20:41
Re: ПриватБанк
Здається, що залежність не тільки (а може й не стільки) від кредитного ліміту, а й від рівня його використання. У мене, наприклад, лиміт кридитний великий, при цьому ліміт ОЧ 0 грн і лише кілька разів на рік протягом декількох днів буває 5к. І це буває зазвичай десь у період між 25 числом, коли я погасив заборгованість до рівня пільгового періоду і першими числами наступного місяця. В 0 за кредитним лімітом не виходив давно, заборгованість коливається десь між 20к і 100к.
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