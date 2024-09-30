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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 426427428429

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 73
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
15%
11
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
22
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
9
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 12:39

nord З чого би така щедрість?
Ну і для панства, хто отримає подібне, то дочекайтесь повідомлення, що вже кешбек підключений.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 23:03

  Ой+ написав:З чого би така щедрість?

- розбудити сплячого клієнта
- прив'язати клієнта до себе адже після таких дій кредитний рейтинг зазвичай іде вниз і інші банки кредлім не дадуть
- в банку грошей катма/парад планет...
50 відтінків щедрості :)
KVV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 10:01

Re: ПриватБанк

Осінній старт для бізнесу з «Оплатою частинами» та Masterсard
з 20 вересня 2024 до 20 листопада 2024

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https://newpromos.privatbank.ua/Osinniy ... namy_ta_MC

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Assistant_Portal
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 14:48

А автоплатежи отправляются на выходных?
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 16:26

Re: ПриватБанк

Ага, зрання )
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 18:10

Коли прихват під лімітом Оплати частинами, що він залежить від ліміту КК, він яку залежність має на увазі? Що ліміт ОЧ не може бути більшим за ліміт КК чи що? Зараз ліміт ОЧ у 15 разів менше за ліміт КК, кілька днів тому був 0. Ліміт КК константний, у чому залежність?
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 20:34

Re: ПриватБанк

klug, зазвичай ліміт по ОЧ = ліміту по картці. Якщо ви банку не подобаєтеся, то ліміт по ОЧ може пригати від настрою банки або взагалі відсутній.
Мені ось Приват запропонував пару років назад угоду, що на 2/3 піднімемо кредлім по картці, якщо зробиш оплату -- зробив, потім ОЧ зі сталого значення кредитного ліміту по картці почав стрибати, а потім константа 0 грн.

Із факторів -- прописка, наявність зп на картку банку, кредитне навантаження, депо тощо. 1000 і 1 фактор.
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 20:41

Re: ПриватБанк

Здається, що залежність не тільки (а може й не стільки) від кредитного ліміту, а й від рівня його використання. У мене, наприклад, лиміт кридитний великий, при цьому ліміт ОЧ 0 грн і лише кілька разів на рік протягом декількох днів буває 5к. І це буває зазвичай десь у період між 25 числом, коли я погасив заборгованість до рівня пільгового періоду і першими числами наступного місяця. В 0 за кредитним лімітом не виходив давно, заборгованість коливається десь між 20к і 100к.
ingtrans
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