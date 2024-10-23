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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 жов, 2024 11:58
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Додано: Нед 13 жов, 2024 17:04
Хто скаже: при відкритті валютного вклада з гривневої карти чи треба ще відкрити карту для виплат у валюті? Чи як потім можно отримати гроші після закінчення цього депо?
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ringM57
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Додано: Нед 13 жов, 2024 18:18
ringM57 написав:
Хто скаже: при відкритті валютного вклада з гривневої карти чи треба ще відкрити карту для виплат у валюті?
Бажано відкрити валютну картку для виплат, з неї виплата буде без комісії. Як тільки кошти впадуть на картку, то їх можна забрати в касі.
ringM57 написав:
Чи як потім можно отримати гроші після закінчення цього депо?
Якщо картку не відкрити, то в теорії виплата буде в касі, завітавши спочатку до менеджера.
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Додано: Пон 21 жов, 2024 01:01
У кого-то происходил затык с приватовским терминалом?)
Пополнял депо и система зависла.
Написал в поддержку, уже 5 дней жду инкассацию терминала, без нее не возвращают деньги 🥶
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Andrey2512
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Додано: Пон 21 жов, 2024 10:24
Було таке.Поповнював картку доларами.Через тиждень зарахували.
Підтримка несла маячню про те що зарахують гривнею по курсу НБУ.
Чекати.
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Додано: Вів 22 жов, 2024 17:58
Зашёл тут на сайте в некстприват.А что это за "розрахунковий ліміт" показывает по универсальной карте если нажать на нее?В мобильном приложении Приват24 такого не видел.
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Додано: Вів 22 жов, 2024 19:01
посетитель написав:
Зашёл тут на сайте в некстприват.А что это за "розрахунковий ліміт" показывает по универсальной карте если нажать на нее?В мобильном приложении Приват24 такого не видел.
Це на Оплату Частинами
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Amethyst
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Додано: Вів 22 жов, 2024 22:00
Дякую
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Додано: Сер 23 жов, 2024 10:07
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Ірина_
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Додано: Сер 23 жов, 2024 12:04
не розумію як це працює
привязав до Paypal карти різних банків щоб платити з них в Epic Games Store
не напряму з карти а через PP як платіжний шлюз
Приват показує MCC 5816
Сенс, Пумб і Abank показує MCC 7994
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quadro_tony_da
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