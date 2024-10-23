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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 427428429430

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 73
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
15%
11
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
22
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
9
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 11:58

Re: ПриватБанк

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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 17:04

Re: ПриватБанк

Хто скаже: при відкритті валютного вклада з гривневої карти чи треба ще відкрити карту для виплат у валюті? Чи як потім можно отримати гроші після закінчення цього депо?
ringM57
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 18:18

Re: ПриватБанк

  ringM57 написав:Хто скаже: при відкритті валютного вклада з гривневої карти чи треба ще відкрити карту для виплат у валюті?
Бажано відкрити валютну картку для виплат, з неї виплата буде без комісії. Як тільки кошти впадуть на картку, то їх можна забрати в касі.

  ringM57 написав:Чи як потім можно отримати гроші після закінчення цього депо?
Якщо картку не відкрити, то в теорії виплата буде в касі, завітавши спочатку до менеджера.
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 01:01

У кого-то происходил затык с приватовским терминалом?)

Пополнял депо и система зависла.

Написал в поддержку, уже 5 дней жду инкассацию терминала, без нее не возвращают деньги 🥶
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 10:24

Re: ПриватБанк

Було таке.Поповнював картку доларами.Через тиждень зарахували.


Підтримка несла маячню про те що зарахують гривнею по курсу НБУ.
Чекати.
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 17:58

Re: ПриватБанк

Зашёл тут на сайте в некстприват.А что это за "розрахунковий ліміт" показывает по универсальной карте если нажать на нее?В мобильном приложении Приват24 такого не видел.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 19:01

  посетитель написав:Зашёл тут на сайте в некстприват.А что это за "розрахунковий ліміт" показывает по универсальной карте если нажать на нее?В мобильном приложении Приват24 такого не видел.

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Це на Оплату Частинами
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 22:00

Re: ПриватБанк

Дякую :).
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 10:07

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

ПриватБанк запустив нову послугу: як зняти готівку на касі за кордоном
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 12:04

Re: ПриватБанк

не розумію як це працює
привязав до Paypal карти різних банків щоб платити з них в Epic Games Store
не напряму з карти а через PP як платіжний шлюз

Приват показує MCC 5816
Сенс, Пумб і Abank показує MCC 7994


:?: :?: :?:
quadro_tony_da
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