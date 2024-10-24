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Обслуговування в українських
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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 428429430431

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 73
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
15%
11
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
22
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
9
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 12:09

Re: ПриватБанк

Кешбек за перекази Ria з Mastercard
з 15 жовтня 2024 до 15 січня 2025
Нараховуємо кешбек 200, 2 000 та 20 000 грн

Деталі акції за посиланням:
https://newpromos.privatbank.ua/keshbek ... Mastercard


А чи знали ви, що перший переказ Ria в мобільному застосунку Ria Money Transfer за промокодом HELLORIA в Україну – без комісії?

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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 18:10

С каких пор недоБегемот ввёл комиссию за снятие наличных в своих банкоматах при использовании модуля NFC?
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 18:57

НБУ оштрафував Бегетома на 1,7 млн з якимось мутним формулюванням:
за порушення законодавства, що регулює діяльність платіжних систем, використання платіжних інструментів і схем виконання платіжних операцій.

Щось знову витікло чи злили?
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 19:23

Re: ПриватБанк

cdj2 написав:С каких пор недоБегемот ввёл комиссию за снятие наличных в своих банкоматах при использовании модуля NFC?
З універсальної знімали?
Zochan
 
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