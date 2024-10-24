з 15 жовтня 2024 до 15 січня 2025
Нараховуємо кешбек 200, 2 000 та 20 000 грн
Деталі акції за посиланням:
А чи знали ви, що перший переказ Ria в мобільному застосунку Ria Money Transfer за промокодом HELLORIA в Україну – без комісії?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 жов, 2024 12:09
Re: ПриватБанк
Кешбек за перекази Ria з Mastercard
з 15 жовтня 2024 до 15 січня 2025
Нараховуємо кешбек 200, 2 000 та 20 000 грн
Деталі акції за посиланням:
А чи знали ви, що перший переказ Ria в мобільному застосунку Ria Money Transfer за промокодом HELLORIA в Україну – без комісії?
Додано: Чет 24 жов, 2024 18:10
С каких пор недоБегемот ввёл комиссию за снятие наличных в своих банкоматах при использовании модуля NFC?
Додано: Чет 24 жов, 2024 18:57
НБУ
Щось знову витікло чи злили?
Додано: Чет 24 жов, 2024 19:23
Re: ПриватБанк
З універсальної знімали?
Додано: Чет 24 жов, 2024 19:45
Re: ПриватБанк
У Привата на подобные вопросы вообще ответ сложный какой-то. Вот ща пришло письмо:
Идёшь по
Додано: П'ят 25 жов, 2024 00:17
Не. Карт привата не имею. Снимал с карты иного банка, но ранее комиссия с этой карты никогда не бралась. Причем что именно банкомат берет комиссию, а не холдится где-то у эмитента. Хорошо что успел прочитать предупреждение прежде чем ткнуть на автомате кнопку далее.
Если карту всунуть физически, то комиссии нет. И ранее не было.
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