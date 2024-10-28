cdj2 написав:С каких пор недоБегемот ввёл комиссию
У Привата на подобные вопросы вообще ответ сложный какой-то. Вот ща пришло письмо:
З 01.11.2024 депозитарна установа АТ КБ "ПриватБанк" змінює тарифи на депозитарні послуги ... З тарифами можна ознайомитись на сайті депозитарної установи за посиланням.
Идёшь по ссылке, там в первой строчке написано: "Тарифи на депозитарні операції з цінними паперами Депозитарної установи АТ КБ «ПРИВАТБАНК» з 1 липня 2019 року" Т.е. тарифы, изменённые с 01.11.2024, действуют с 2019 года. У меня объяснение только, что там контрамоты сидят.
cdj2 написав:С каких пор недоБегемот ввёл комиссию за снятие наличных в своих банкоматах при использовании модуля NFC?
З універсальної знімали?
Не. Карт привата не имею. Снимал с карты иного банка, но ранее комиссия с этой карты никогда не бралась. Причем что именно банкомат берет комиссию, а не холдится где-то у эмитента. Хорошо что успел прочитать предупреждение прежде чем ткнуть на автомате кнопку далее.
Если карту всунуть физически, то комиссии нет. И ранее не было.