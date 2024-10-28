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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 428429430431

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 73
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
15%
11
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
22
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
9
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 12:09

Re: ПриватБанк

Кешбек за перекази Ria з Mastercard
з 15 жовтня 2024 до 15 січня 2025
Нараховуємо кешбек 200, 2 000 та 20 000 грн

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https://newpromos.privatbank.ua/keshbek ... Mastercard


А чи знали ви, що перший переказ Ria в мобільному застосунку Ria Money Transfer за промокодом HELLORIA в Україну – без комісії?

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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 18:10

С каких пор недоБегемот ввёл комиссию за снятие наличных в своих банкоматах при использовании модуля NFC?
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 18:57

НБУ оштрафував Бегетома на 1,7 млн з якимось мутним формулюванням:
за порушення законодавства, що регулює діяльність платіжних систем, використання платіжних інструментів і схем виконання платіжних операцій.

Щось знову витікло чи злили?
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 19:23

Re: ПриватБанк

cdj2 написав:С каких пор недоБегемот ввёл комиссию за снятие наличных в своих банкоматах при использовании модуля NFC?
З універсальної знімали?
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 19:45

Re: ПриватБанк

  cdj2 написав:С каких пор недоБегемот ввёл комиссию

У Привата на подобные вопросы вообще ответ сложный какой-то. Вот ща пришло письмо:
З 01.11.2024 депозитарна установа АТ КБ "ПриватБанк" змінює тарифи на депозитарні послуги ...
З тарифами можна ознайомитись на сайті депозитарної установи за посиланням.

Идёшь по ссылке, там в первой строчке написано: "Тарифи на депозитарні операції з цінними паперами Депозитарної установи АТ КБ «ПРИВАТБАНК» з 1 липня 2019 року" Т.е. тарифы, изменённые с 01.11.2024, действуют с 2019 года. У меня объяснение только, что там контрамоты сидят.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 00:17

  Zochan написав:
cdj2 написав:С каких пор недоБегемот ввёл комиссию за снятие наличных в своих банкоматах при использовании модуля NFC?
З універсальної знімали?

Не. Карт привата не имею. Снимал с карты иного банка, но ранее комиссия с этой карты никогда не бралась. Причем что именно банкомат берет комиссию, а не холдится где-то у эмитента. Хорошо что успел прочитать предупреждение прежде чем ткнуть на автомате кнопку далее.

Если карту всунуть физически, то комиссии нет. И ранее не было.
cdj2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 11:53

Re: ПриватБанк

  cdj2 написав:Если карту всунуть физически, то комиссии нет. И ранее не было.
Снимал позавчера через НФС с карты Ощада - комиссии не было.
Кащей
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 11:56

Re: ПриватБанк

  quadro_tony_da написав:не розумію як це працює
привязав до Paypal карти різних банків щоб платити з них в Epic Games Store
не напряму з карти а через PP як платіжний шлюз

Приват показує MCC 5816
Сенс, Пумб і Abank показує MCC 7994


виходять інші банки зчитують код пайпалу
а приват ігнорує код пайпалу і бере код епік геймс напряму?
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 13:02

Коллеги, тропинка на выход через Юнекс уже не работает?
Шо-то новое не появилось?
ВIВ
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