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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 429430431432

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 73
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
15%
11
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
22
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
9
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 15:54

  greenozon написав:регулярний платіж СЕП за 1 грн будь-куди
обговорювалось неодноразово

На физика? Не припомню, чтобы обсуждали. Кстати, я и на ФЛП пару месяцев назад пробовал и не получилось. Во-первых, регулярный платёж нельзя указать на сегодняшний день. Нужно ждать хотя бы до завтра. Но даже после того, как дождался, мне сказало, что не получилось заплатить потому, что не достаточно средств. А средств было ровно на гривну больше, чем платилось. Тоже не помню, чтобы такой исход обсуждался.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 15:57

  moveton написав:На физика?

Якщо самому собі на інший банк враховується, то працює, перевірено дня три тому,по Айбан з КДВ, рівно на 1,00 грн менше, добу чекав.
kulikrom
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 16:15

  kulikrom написав:
  moveton написав:На физика?

Якщо самому собі на інший банк враховується, то працює, перевірено дня три тому,по Айбан з КДВ, рівно на 1,00 грн менше, добу чекав.

Считается... А денег тоже было с резервом ровно на гривну? Я, правда, с Универсальной переводил, но за это, вроде, комиса быть не должно.
moveton
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  #<1 ... 429430431432
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