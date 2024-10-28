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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 жов, 2024 15:54
greenozon написав:
регулярний платіж СЕП за 1 грн будь-куди
обговорювалось неодноразово
На физика? Не припомню, чтобы обсуждали. Кстати, я и на ФЛП пару месяцев назад пробовал и не получилось. Во-первых, регулярный платёж нельзя указать на сегодняшний день. Нужно ждать хотя бы до завтра. Но даже после того, как дождался, мне сказало, что не получилось заплатить потому, что не достаточно средств. А средств было ровно на гривну больше, чем платилось. Тоже не помню, чтобы такой исход обсуждался.
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Додано: Пон 28 жов, 2024 15:57
moveton написав:
На физика?
Якщо самому собі на інший банк враховується, то працює, перевірено дня три тому,по Айбан з КДВ, рівно на 1,00 грн менше, добу чекав.
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Додано: Пон 28 жов, 2024 16:15
kulikrom написав: moveton написав:
На физика?
Якщо самому собі на інший банк враховується, то працює, перевірено дня три тому,по Айбан з КДВ, рівно на 1,00 грн менше, добу чекав.
Считается... А денег тоже было с резервом ровно на гривну? Я, правда, с Универсальной переводил, но за это, вроде, комиса быть не должно.
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