greenozon написав:регулярний платіж СЕП за 1 грн будь-куди обговорювалось неодноразово
На физика? Не припомню, чтобы обсуждали. Кстати, я и на ФЛП пару месяцев назад пробовал и не получилось. Во-первых, регулярный платёж нельзя указать на сегодняшний день. Нужно ждать хотя бы до завтра. Но даже после того, как дождался, мне сказало, что не получилось заплатить потому, что не достаточно средств. А средств было ровно на гривну больше, чем платилось. Тоже не помню, чтобы такой исход обсуждался.
Я просто за ним не слежу. Долго он замечал. Тут про стоимость автоплатежа упоминали раньше, чем три недели назад. Но с другой стороны, обязательно указывать периодичность в день и дату окончания на день позже даты начала, чтобы Приват перевёл раз в дату начала и ещё раз на следующий день, возможно, с комисом за перевод кредитных средств - это тут ещё не обсуждалось. Так что у него разобрано глубже. Во всяком случае, как он предупреждает вначале, сделавший ТАК один раз действительно запомнит надолго