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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 430431432433

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 73
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
15%
11
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
22
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
9
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 00:20

  greenozon написав:
  klug написав:Це якесь виїзне засідання секти свідків Тараса Гука на гілці відбувається?


гук відпочиває ))

цю страшну тайну сам банк рекламує в себе на сайті 8)

Автоплатиж....
Пид час роботи сервису сталася помилка.
Это что означает?
ВIВ
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 11:15

  ВIВ написав:Автоплатиж....
Пид час роботи сервису сталася помилка.
Это что означает?


Только то, что у них этот сервис очень глючный. Пробуйте еще, иногда по 5-6 попыток делаю, прежде чем сработает.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 11:37

Re: ПриватБанк

Там є три місця де можна створити Автоплатіж... Шукайте інше )
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 21:06

  Amethyst написав:Там є три місця де можна створити Автоплатіж... Шукайте інше )

У кожного власна бізнес-логіка? Якесь марнотратство з боку державного банку.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 21:59

  klug написав:
  Amethyst написав:Там є три місця де можна створити Автоплатіж... Шукайте інше )

У кожного власна бізнес-логіка? Якесь марнотратство з боку державного банку.

Ну таак, просто Вітязя не вистачає :)
Amethyst
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